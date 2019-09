El Marbella salda su segundo test de pretemporada con victoria ante el Benahavís (61- 86)

Segundo triunfo del equipo de Javi Florido en esta pretemporada, esta vezante el Baloncesto Benahavís por un contundente 61-86. El CB Marbella, con mucho mayor ritmo que los locales, dejaró visto para sentencia el marcador ya en los primeros veinte minutos, donde la diferencia entre ambos alcanzaba los 20 puntos (24-44). No obstante, los primeros diez fueron de tremenda igualdad, con ambos conjuntos intentando crear situaciones de juego sin balón y queriendo dominar el ritmo del partido desde el rebote defensivo. No fue hasta los ocho minutos cuando Marbella cogió una pequeña ventaja de seis puntos, merced de dos triples seguidos de Pablo Ibáñez, el mejor del encuentro, y Lucas Muñoz. Ahí parecía que se tambaleaba el Benahavís, que si bien aguantó al final del primer parcial (16-18). Las fuerzas y el físico le iban a pasar factura, sobretodo cuando Adri Fuentes desde el exterior, y Willie y Navajas en la pintura, comenzaron a mostrarse intratables.

Con la segunda parte por delante y la diferencia superando los veinte puntos los objetivos de uno y otro conjunto eran diferentes. Marbella intentó mantener el ritmo defensivo y seguir progresando en intensidad, tratando de no caer en la relajación, mientras que el Benahavís quería seguir remando para que el marcador no se fuera de madre. Isma Torres y Javi Merás, que fueron los más activos en el cuadro benahavileño, reducían diferencias en tres jugadas prácticamente calcadas que permitían a los suyos bajar la renta de 20 puntos (33-50). Pedía concentración un Florido que no parecía contento con el juego de su equipo, y tras un tiempo muerto parecía hacer reaccionar a su plantilla. Salía entonces la figura del partido, un Pablo Ibáñez que empezó a aportar en todas las facetas del juego. Rebotes, defensa y puntos, muchos puntos y desde distintas posiciones. El Benahavís no podía pararley el ‘41’ con una confianza terrible, ponía el 54-79 justo después de que Cameron anotara desde el exterior para tumbar definitivamente a los locales.

Así, victoria final por 61-86 contra el Baloncesto Benahavís, que competirá un año más en Liga EBA, en el segundo partido de pretemporada. El próximo encuentro, el viernes 6 de septiembre en Algeciras contra el Enerdrink UDEA Algeciras (20:30 horas).