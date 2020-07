Sole López y Laura Sánchez, dos almas gemelas en el extremo.

Ambas son malagueñas, las dos ocupan el extremo izquierdo, defienden la camiseta del Rincón Fertilidad Málaga y saben lo que es defender los colores de España con la selección. Estas son algunas de las similitudes que tienen entre sí Sole López y Laura Sánchez, dos jugadoras que desde su esquina se analizan entre sí y analizan la próxima temporada del equipo malagueño, ante la que se muestran muy ilusionadas.

Pregunta: ¿Qué supone para ti compartir posición con tu compañera?

Sole López: Para mí es muy especial, primero porque es importante la juventud, la trayectoria que trae y, muy importante, que es malagueña. Ha ido pasando por todas las categorías del club hasta llegar arriba y lograr asentarse en el equipo, con frescura y muchas ganas de aprender, da gusta trabajar con chicas tan jóvenes como Laura.

Laura Sánchez: Es un orgullo, porque Sole es un referente y compartir puesto con ella supone algo muy grande. Verla trabajar cada día, ayudarme en los entrenamientos, enseñarme cosas, es alucinante.

P: Define a tu compañera en tres palabras.

L: Sole es trabajadora, líder y constante, no para de trabajar y luchar por lo que ella quiere, por mejorar, por seguir aprendiendo cada día, en cada entrenamiento, es muy completa

S: Yo de Laura diría Juventud, trayectoria y muy muy trabajadora.

P: ¿Te ves reflejada en Laura?

S: Sí, ella llega al equipo muy joven, como hice yo, y va dando esos pasitos que sí me recuerdan a mí y mi trayectoria. Estoy muy contenta de que esté con nosotros.

P: ¿Hace bien Sole el papel de veterana?

L: Totalmente, ella me dice todos mis errores, siempre está encima de mí diciéndome 'Laura, salta más', 'Laura, aguanta'. Claramente hace el papel de veterana.

P: ¿Pero es muy pesada?

L: No, para nada (risas). Cuando ella se enfada porque no le salen las cosas se mete en su mundo. Y también me dice mucho las cosas que hago bien.

S: No todo es malo, hay muchas cosas positivas que le digo también (risas).

P: ¿Hace sentir mayor el compartir la posición con una compañera tan joven como Laura?

S: Pues la verdad es que sí, sobre todo en esos momentos de verla con tanta frescura, que juega tres partidos seguidos y la ves que podría echar cuatro o cinco. Pero es un gustazo, porque aunque hablamos de Laura, salida de juvenil, y hablamos de su juventud, aunque ella no se de cuenta, nosotras también aprendemos mucho de ella porque también enseñan cosas en los entrenamientos y esa ilusión que trae te contagia.

P: ¿Hace Laura muchas preguntas?

S: No muchas, sobre todo al principio había que empujarle más a que preguntase. Ahora ya está dentro del equipo, es una más, está muy integrada, que es importante que se integró rápido y de forma natural, y eso es muy positivo.

P: ¿Es Sole un referente para ti?

L: Por supuesto, en España es una jugadora que todo el mundo admira, que es su seguidor, y encima es malagueña y mi compañera de puesto, que estoy día a día junto a ella entrenando y es claramente un referente para mí.

P: ¿Qué esperas en el plano personal de la próxima temporada?

L: Espero crecer mucho más, aprender cosas nuevas de toda la plantilla, porque vienen jugadoras con muchas calidad. Quiero aprender de las mejores en todos los niveles.

S: Seguir aportando al equipo todo lo positivo que pueda para que el Rincón Fertilidad Málaga vaya creciendo, siga dando saltitos hacia adelante. Pero en lo general quiero aportar al equipo y mantener el nivel que vengo trayendo en los últimos años.

P: ¿Cómo ves al Rincón Fertilidad Málaga de cara a la próxima temporada?

S: Pues muy bien, sobre todo porque, después de todos los acontecimientos tan inusuales que hemos tenido este último año, ahora tendremos una plantilla bastante amplia, con mucha calidad, con jugadoras que van a venir con muchas ganas de trabajar, como nos transmiten vía whatsapp o llamada cuando hablamos. Creo que va a ser un año diferente, porque la liga también va a ser extraña, pero va a ser un año muy bonito.

L: Tenemos una plantilla muy completa en todos los sentidos y espero que se extraiga lo mejor de todas mis compañeras para conseguir lo máximo en esta temporada.