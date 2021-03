Sole López: "Tenemos muchísimas ganas, la ilusión es tremenda"

Las Guerreras continúan concentradas en Valencia con motivo de la preparación y disputa del Torneo Preolímpico de Balonmano Femenino este próximo fin de semana en Llíria. Este miércoles, en su cuarto día de actividad, la selección española afronta una ardua jornada de trabajo, en la que destaca una doble sesión de entrenamiento en el Pabellón Pla de l'Arc, sede de este evento en el que se ponen en juego dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio entre España, Suecia y Argentina. Una vez finalizado el entrenamiento matutino en la localidad edetana sin novedades, dos de las internacionales mostraron sus sensaciones a poco más de 48 horas del debut ante Suecia (viernes 19, 21:00 horas., Teledeporte): Soledad López e Ivet Musons.

La extremo izquierdo del Rincón Fertilidad Málaga no ha podido esconder de primeras sus sentimientos ante la cercanía de este Preolímpico en Llíria: "Tenemos muchísimas ganas, llevamos todo un año esperando este momento y la ilusión es tremenda, se nota un montón en el grupo". López además ha puesto en valor el hecho de jugar en casa, a pesar de las circunstancias actuales: "Va a favor de nosotras, sin duda, tenemos a toda nuestra gente desde sus casas apoyando y empujando y aquí notamos su calor y su fuerza". Sobre Suecia, Sole López ha reseñado que "es una selección bastante conocida para nosotras, nos enfrentamos en Japón y Dinamarca, y forman un grupo muy fuerte, por lo que debemos trabajar muy bien desde el minuto 1, ser fuertes en defensa y vaciarnos si queremos conseguir lo que todas queremos".

Por su parte, la lateral izquierdo del Elche Visitelche.com ha señalado que "el trabajo durante esta semana está siendo muy bueno, tanto con las Guerreras como con el Objetivo 2021, y todas estamos poniendo de nuestra parte para alcanzar el objetivo de llegar a Tokio". Musons además reconocía que "pasar de cuatro a tres equipos hace que las posibilidades de pasar sean mayores, pero eso no cambia en absoluto nuestra mentalidad". Llíria será una de las sedes del próximo Campeonato del Mundo de España 2021, un evento marcado en rojo en el horizonte de Ivet Musons: "Me encantaría poder jugar de nuevo un Mundial, pero este me haría especial ilusión por celebrarse en España por primera vez".