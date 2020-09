'#SomosPanteras, ¿y tú?', la nueva campaña de abonados del Rincón Fertilidad

El Rincón Fertilidad Málaga inicia esta temporada un nuevo año en la Liga Guerreras Iberdrola, el séptimo desde que está en la élite. Será frente al Zuazo y no en Carranque, escenario habitual, teniendo que desplazarse hasta el Rincón de la Victoria. Son días de vino y rosas para el equipo malagueño, que, aunque ya volvió a los entrenamientos este martes, aún vive la resaca emocional de la Copa de la Reina. No hay que olvidar que es el primer título de su historia y que viene antecedido de meses duros. Pero ahora está la ilusión que existe antes de un curso que se abre, marcado este por la pandemia del COVID-19. Aunque de momento no habrá público en las gradas, circunstancia muy importante, el conjunto que preside Pepa Moreno ha querido presentar su campaña de abonados para la campaña 2020/21.

Somos panteras, ¿y tú? es el lema elegido por el Rincón para intentar atraer aficionados en una coyuntura muy especial. "Son tiempos difíciles para todos, a todos los niveles, y por ello desde el club hemos considerado que con la aportación de 30€ cualquier aficionado puede ser considerado Socio Colaborador, obteniendo así mismo no sólo su abono para acudir a los encuentros de la Liga Guerreras Iberdrola que el Rincón Fertilidad Málaga actúe como local, sino también un 20% de descuento en las clínicas de Rincón Dental, tanto en la situada en el Paseo de la Farola como en las ubicadas en el Rincón de la Victoria y en Torre del Mar además de un descuento del 50% en las entradas para las eliminatorias que el equipo malagueño disputa en la EHF European Cup esta temporada", explica el comunicado del equipo costasoleño.

Unos abonos que se pueden adquirir desde ya en la página web del club (aquí) por la cantidad ya mencionada. Así, el Rincón aprovecha esta ola que da el haber levantado la Copa de la Reina y prepara una temporada donde se han disparado las expectativas con el equipo, que ha confirmado en la pista el buen trabajo realizado en los despachos este verano. Nombres como Merche Castellanos o Silvia Arderius, son nuevos y potentes reclamos para la afición, que ya conoce los límites de las panteras malagueñas.