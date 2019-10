En el mismo torneo en el que Bea González se convirtió en doble campeona del mundo, hubo otro malagueño que se alzó con el título. Marcos Gónzalez, sin parentesco con Bea más allá de la coincidencia en el apellido, se erigió a sus 14 años como otra de las promesas del pádel malagueño y español en el Campeonato del Mundo para menores. Su historia viene de lejos y tiene un claro objetivo. "Mi sueño es dedicarme al pádel", relataba el campeón, que también admitía querer formarse en otras materias: "Me gustaría estudiar la carrera de fisioterapia e intentar compaginarla con el deporte".

Marcos empezó a los ocho años con su actual entrenador, Carlos Muñoz, y desde entonces no ha parado. A pesar de su temprana edad, se toma muy en serio el pádel. Prueba de ello es que su preparación no es cosa de una sola persona. Tiene a su disposición, además de a Carlos, a Pancho Collado, como segundo entrenador, y su propio padre, Alberto, que hace las veces de preparador físico. En su familia eran aficionados, pero si no hubiese sido por una mudanza, quizás nunca habría llegado a coger una pala."Mis padres eran los típicos que jugaban un día a la semana, pero todo cambió cuando me mudé a una urbanización en la que había dos pistas de pádel. Allí, con el resto de niños, fue cuando empecé a jugar y me di cuenta de que era lo que realmente me gustaba", explicó Marcos.

Con la mirada sincera de un niño que aún considera más importante la amistad y el compañerismo que las victorias, este joven malagueño vivió su experiencia más enriquecedora hace unos días en Castellón. Junto a Andrés Fernández, se consagraron como la mejor pareja del plantea en categoría sub 14: "Aparte de ser el más grande que he disputado hasta ahora, he vivido cosas espectaculares tanto dentro como fuera de la pista, con gente de distintos países. Un torneo muy bonito". Lo suyo ha sido llegar y besar el santo: "Nunca antes había ido con la selección española. Este año ha sido complicado, sobre todo al principio, pero he conseguido estar entre los mejores".

No solo se llevaron el título, también demostraron un espléndido juego, solo perdieron un set en todo el torneo. Algo que no fue, ni mucho menos, fruto de la casualidad: "Nos tocó el cuadro más duro. Nos enfrentamos a los campeones de España, la segunda mejor pareja de Argentina y los que ganaron el Máster Nacional. La clave ha sido el compañerismo, pero también notamos que mejorábamos mucho cuando nos parábamos a escuchar al banquillo, cosa que antes no hacíamos. Desde fuera se ve mucho mejor el pádel".

Todo este éxito viene precedido de sacrifico. Marcos González entrena todos los días y dedica los fines de semana a jugar torneos. "Viajo mucho. Este fin de semana me voy a Cáceres, a jugar el Torneo de España por equipos. Algunos de los torneos que juego son en Andalucía, pero siempre nos toca salir de Málaga", comentó el prometedor jugador, que admitió tener que esforzarse para compaginar su carrera deportiva con los estudios (está cursando segundo de la ESO):"Intento llevarme los deberes a los torneos, pero es muy complicado. Me he cambiado de instituto este año y me están poniendo muchas facilidades".

"Sanyo Gutiérrez es el mejor derecha que hay ahora mismo, totalmente diferente a los demás"

Cuando se le pregunta por sus ídolos, Marcos esboza una sonrisa y lo tiene bastante claro: "Sanyo Gutiérrez para mí es el mejor derecha que hay ahora mismo, es totalmente diferente a los demás, y si tuviese que elegir un revés, me gusta también Álex Galán, por el físico que tiene". En el apartado femenino también tiene a sus favoritas: "Me fijo en Marta Marrero, que es de las jugadoras que más agresividad tiene sobre la pista, algo muy importante en este deporte". Grandes jugadores en los que se fija y a los que no tiene nada que envidiar en palmarés: "He ganado muchos. Antes del Mundial los conté y tenía unos 30 títulos" De los más importantes "He sido campeón del mundo, subcampeón de España, dos veces campeón de Andalucía y cinco de Málaga".

Considera algo beneficioso Marcos González el cambiar de pareja cada varios años, cosa que en su opinión puede llegar a mejorar mucho el juego de ambos. Para el próximo año, el malagueño formará dupla con el almeriense David Asensio: "Llevamos muchos años conociéndonos. En Andalucía hay muchos chicos muy buenos y nos solemos enfrentar en las finales. Tanto él, como su familia, son espectaculares".

Con una madurez impropia de edad, este jugador también se atreve a hablar otros temas, como los porqués del desarrollo que está experimentado su deporte en los últimos tiempos. "El impulso más grande ha sido que empiecen a retransmitir partidos en televisión. También que cada, vez hay más competiciones del World Padel Tour que salen fuera de España, por lo que se va conociendo más el deporte en otros países. Eso es muy importante", concluyó.