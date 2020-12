En el vestuario del Club Deportivo Rincón el nexo común es el fútbol, pero se mezclan estudiantes con trabajadores del campo, oficinistas, panaderos, dependientes en centros comerciales, comerciales de seguros o tapiceros. En una mezcla heterogénea, como en la de cualquier vestuario de fútbol modesto, la pasión por el balón es lo que une. Mañana, los jugadores del Rincón vivirán probablemente el partido de sus vidas. En una entidad con casi 60 años de historia, el Día D es este miércoles 16 de diciembre. A las 21:00 horas, en La Rosaleda, se jugará ante el Alavés un partido de Copa del Rey. Un equipo centenario, que ha jugado finales de Copa del Rey y de la UEFA en este siglo. Quizá llamaba más un Betis, un Sevilla o un Granada, como en un principio se comunicó, pero es el día grande. La gran pena es que no se podrá hacer una fiesta participativa con público por la coyuntura, pero ahí está el Rincón en el mapa del fútbol español. Ayer se presentó en Añoreta Golf el cartel del encuentro y las camisetas que lucirán con la presencia de las autoridades.

El título en la Copa Andalucía propició este billete inesperado. El Rincón jugaba este domingo en Casabermeja, donde ganó 0-3, en la División de Honor, la quinta categoría del fútbol nacional, y mañana lo harán en La Rosaleda ante un Primera. Allí estaban Francis Parrado, entrenador de 44 años y con experiencia en el fútbol provincial, y Semi, que de alguna manera representa la esencia del club. Lleva desde benjamines en la entidad y, a sus 29 años y tras más de dos décadas en el club, vivirá un partido histórico. El club tiene un presupuesto superior a los 120.000 euros y hay 18 equipos (había 24, pero hubo que recortar esta temporada por las circunstancias de la pandemia). En circunstancias normales hubiera salvado una taquilla en un partido así la temporada y alguna más, pero...

“Lo que tenemos que hacer es canalizar esa motivación o contenerla. Algo en exceso, como todo en la vida, es negativo. Que disfruten, pero que no salgan sobreexcitados, porque es negativo”, cuenta Francis Parrado, que, como varios de sus jugadores, ha tenido que pedir días libres en esta aventura, en su trabajo, en su caso funcionario: “Es verdad que desde el club o desde el entorno se percibe más esa ilusión. Yo me he mentalizado un poco de que debo intentar transmitir que la situación es lo más normal posible para poder normalizarla y transmitirle ese enfoque y huir de la emoción de cualquier aficionado, familiar o directivo, que es normal que el hecho histórico se vea como tal. Seguramente lo mejor lo veamos cuando pase el evento”.

“En Liga, en circunstancias normales, nos gusta jugar al fútbol de manera combinativa, siendo protagonistas, con posesión del balón, somos un equipo que propone juego y un fútbol más combinativo. Pero contra un equipo de Primera, la diferencia de nivel es mucha. El campo será seguramente un hándicap deportivo, por superficie [el Francisco Romero es de césped artificial, aunque acogió, por ejemplo, partidos de la Primera División Femenina hace un par de años con el Málaga] y dimensiones. A ver qué ocurre en el verde”, confiesa Parrado, que ha seguido el mismo protocolo de estudio del rival: “El acceso es más fácil a la información. Desde el domingo vimos los vídeos y los cortes de un analista que tenemos en el club. Imagino que será un partido distinto a los suyos de Liga. Son muy intensos y presionantes, con menos posesión y más verticales y directos, pero seguramente veremos a un equipo dominador aquí”.

“Si hay un 1% nos tendremos que agarrar, pero no podemos alejarnos de la realidad. Si hay una ocasión única en nuestras vidas, quizá no haya oportunidad de una cosa así, es ésta”, reconoce con sinceridad Parrado.

Mientras, Semi, mediocentro del equipo rinconero, representa lo que es para alguien del Rincón, un municipio de 50.000 habitantes que también tiene identidad más allá del cliché de ciudad dormitorio o turística, jugar un partido así. “Intentas evitar perder la atención y centrarte en los partidos de Liga, pero en el ambiente se nota, en el club, la directiva, la ilusión. Es histórico para el club, para el equipo, para muchos jugadores es la opción más cercana a vivir algo de profesional que tendremos”, explica Semi en un receso en su trabajo en una empresa de telas y tapicerías.

En el vestuario se habla del Alavés, aunque no hay certeza de que los titulares de Liga vengan a Málaga. El precedente del año pasado, cuando fue eliminado por un Tercera como el Jaén, hace estar en alerta a los vascos. “Hablamos de nombres propios del Alavés, de Lucas Pérez, Joselu... Soñamos con dar la sorpresa, el fútbol es impredecible. A mí me gusta mucho Jota Peleteiro, es uno de los de más calidad. No sabemos si vendrán, pero el que sea que venga serán jugadores de mucho nivel”.

“Imagínate lo que es jugar en el estadio de mi ciudad, en La Rosaleda. La única pena será el ambiente, no va a poder haber público. Saldremos a disfrutar del estadio, del césped natural, de las dimensiones, oler ese césped, como pudimos vivir en el campo del Marbella en la Copa de Andalucía. La motivación será extra y la palabra estos días es disfrutar”, relata Semi, que no puede negar que es un partido especial: “Llevo toda la vida en el club. Desde benjamines, 11 en las categorías inferiores y 10-11 en el senior. Hace unos años conseguimos el ascenso a Tercera, un hecho histórico, que no éramos favoritos y estuvimos tiempo en la categoría. Soy de aquí, imagínate, no es por querer decir que sea más que nadie, pero sé lo que supone esto”.

“Hay gente que estudia, otra que trabaja y otra que estudia y trabaja”, dice Semi sobre la composición del vestuario: “Es un grupo bastante joven, soy de los veteranos y tengo 29. La gran mayoría no supera los 25 años. Saldremos con ganas de disfrutar, a ver si alguno hace un buen papel y lo llaman de algún equipo de categoría superior y vive de esto. Es una oportunidad que da el fútbol”.

“Siendo realistas, el Alavés es muy superior a nosotros. Hay que disfrutar contra un histórico, que ha jugado final de UEFA. Durante dos o tres días, te llaman del periódico o la radio, la gente en el pueblo te dice que te van a ver por la tele. La gran pena es esa, que hay muchas gente que lleva muchos años detrás de este club, seguidores que viajan al equipo y llega el partido más histórico del club y es jodido no verlo en el campo”, sentencia Semi, el corazón del ejemplo de un Rincón que sueña.