El 'superagente' que siempre gana

En pleno debate sobre quién salió vencedor o perdedor del traspaso de Cristiano Ronaldo a la Juventus, la única verdad tangible es que sí hay un claro ganador: Jorge Mendes, el superagente del fútbol mundial, quien logró meterse en el bolsillo 11 millones de euros en otra suculenta operación.

Julio y agosto son los grandes meses de Mendes, el momento en el que se fraguan los fichajes y la vida cobra sentido para el representante más famoso del mundo. Y esta vez lo ha vuelto a hacer. Otro traspaso multimillonario y otra comisión fastuosa.

Hubo un tiempo en el que en las oficinas del Santiago Bernabéu se bromeaba con la idea de que Mendes tuviera las llaves del estadio y un despacho. Había llevado al Real Madrid a José Mourinho, Cristiano Ronaldo, Pepe, Ricardo Carvalho, Fabio Coentrao y más jugadores, y a golpe de dinero.

Pero con el paso de los años se fue debilitando su influencia en la casa blanca entre otras cosas porque pasó a ser persona poco querida por el presidente de la entidad, Florentino Pérez, quien revirtió su opinión sobre él. Mendes pasó de "conseguidor" a un hombre que "marea a todos con tal de conseguir sus fines, ya sea con traspasos o mejoras de sueldo, y siempre gana".

Y así se fraguó en parte el divorcio entre Cristiano Ronaldo y el Real Madrid, algo que por otra parte le importa poco a Mendes. Al contrario.

El estatus del agente es de estrella. Fue una escena curiosa la presenciada en la ciudad rusa de Sochi poco antes de comenzar el partido entre España y Portugal del Mundial. Mendes se dirigía hacia la puerta de personalidades VIP del estadio olímpico con su habitual auricular en la oreja y un micrófono para hablar por teléfono, cuando numerosos fans le pararon para hacerse fotografías con él y pedirle autógrafos mientras seguía su conversación y posaba gustoso.

Mendes es mucho más que un agente de jugadores, un hombre que asiste a la presentación de su biografía autorizada y convoca a varios presidentes y ex presidentes de clubes de fútbol para que arropen el evento. No suele admitir un "no" cuando pide algo.

Mientras, sigue haciendo negocios y no duda en trasladar el epicentro de operaciones de un país a otro. Si en España ya no le queda mucho por hacer de momento, dirige su mirada a Italia y a un club como la Juventus, club al que en apenas dos semanas colocó a Joao Cancelo por 40 millones de euros y a Cristiano Ronaldo por 112.

Nacido un 7 de enero de 1966 en Lisboa, es hijo de un funcionario y una ama de casa. Clase media sin ningún lujo. Siempre le gustó el fútbol y llegó a jugar de volante izquierdo en el modesto Vianense, de la tercera categoría del fútbol portugués, para después deambular sin éxito por otros equipos pequeños.

Arrojó pronto la toalla, pero en su breve viaje futbolístico aprendió secretos de vestuario y, todavía más importante, supo cómo funcionaban las particulares cabezas de los jugadores.

Luego se convirtió en DJ, fue abriendo videoclubes y hasta regentó un cabaret, Alfándiga, en Caminha.

Un hombre que se acostumbró a ver el fútbol desde otra perspectiva: sin dejar de lado el dinero.