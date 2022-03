"Con Carranque lleno es muy complicado poder ganarnos"

El Costa del Sol Málaga dio un paso de gigante hacia la final de la EHF European Cup imponiéndose por 15 goles de diferencia (36-21) en la ida de las semifinales. Un partido muy completo de las panteras, que mostraron una de las mejores versiones de la temporada para arrollar al ZRK Bekament Bukovicka Banja. En una atmósfera se podría decir que histórica, más tras la pandemia por el COVID-19. 1.500 personas abarrotaron Carranque y llevaron a las malagueñas en volandas hacia la posibilidad de pelear por un nuevo título. En la otra semi el HC Galychanka Lviv ucraniano ganó en casa, se jugó en la República Checa por la invasión rusa de su país, al Rocasa Gran Canaria (20-19).

Ponía en valor Suso Gallardo el triunfo, que hubo que trabajar mucho más de lo que parece. "Este rival es mucho más de lo que parece el marcador y hay que darle mérito a las chicas. El trabajo del equipo, sobre todo defensivamente, durante 60 minutos fue un espectáculo. Acompañado de la portería, pero defensivamente. Creo que hicimos más de 15 contraataques y eso es gracias al trabajo que se está haciendo en los entrenamientos. Se vio la recompensar en un pabellón lleno que no te dejaba relajarte ningún momento", explicaba el técnico, que no baja la exigencia para la vuelta este sábado a las 19:00 horas en Arandjelovac: "Hemos dado un pasito, está claro que es una buena diferencia. Ahora tenemos que viajar a Serbia, sabemos que el público aprieta mucho en un pabellón chiquitito y ellas querrán resarcirse. No podemos relajarnos, tenemos que pensar que empezamos 0-0. Esperamos que ese +15 sea suficiente para llegar a la final".

El conjunto balcánico tuvo una buena salida al duelo, pero luego se desplomó y en cierta manera se abandonó. El precio que pagó fue caro. "Yo creo que empezaron con los típicos nervios iniciales, hubo varias caídas de balón tontas. Una vez nos enchufamos cuando el equipo defiende se siente muy a gusto en ataque, corre mucho en transición", aseguraba el entrenador, en un discurso similar al de Silvia Arderius: "Son equipos que juegan un balonmano muy distinto al que estamos acostumbrados, entonces al principio siempre hasta que te adaptas un poco a ellas tardas unos minutos. Es difícil desde el principio romper el partido. Pero después de los 15/20 primeros que fueron un poco de tanteo y vimos por donde iban los tiros, a partir de ahí el equipo fue muy, muy superior".

La madrileña, que volvió a dibujar otra tarde sobresaliente, analizaba lo que pasó sobre el parqué. "Yo creo que salió el partido perfecto. Era el escenario perfecto, con el público empujando y el pabellón completamente lleno, fue una pasada; y el resultado perfecto, mucho mejor de lo que pudiéramos haber imaginado antes del encuentro", decía la central, que profundizaba: "Nuestro balonmano le hace mucho daño a este tipo de equipos. En ataque con mucha facilidad encontramos hueco y en defensa nos ajustamos rápido. A partir de ahí la defensa estuvo perfecta, la portería también aportó muchísimo. Si en todas las líneas estás a ese nivel los marcadores son así".

Fue decisivo el ambiente de Carranque, sin un asiento libre el sábado. Una comunión perfecta entre equipo y afición, que estuvo impecable durante los 60 minutos. "Carranque nos llevaba en volandas, con esta afición animando y este pabellón lleno es muy complicado poder ganarnos. Llevo 14 años en este club y creo que jamás he visto Carranque de esta forma. Lleno hasta la bandera y con la gente sin parar de animar. Fue una olla a presión, una caldera, y ojalá siga siendo así porque lo necesitamos. Es el jugador número ocho y nosotros no le vamos a defraudar", contaba Suso Gallardo, también impresionado como Arderius: "Increíble, lo que vivimos no lo había vivido todavía en Málaga. Prácticamente en ningún sitio en los que he jugado. Para nosotras es muy importante, desde aquí dar las gracias a la gente. Para ellos a lo mejor es sólo venir a un partido de balonmano, pero para nosotros es muy importante que nos apoyen así. Que en los primeros minutos cuando costó más hacerse al partido estuvieran animando, cada gol te lo coreen. Cuando no tienes fuerzas sacas más y para nosotras es un placer jugar así".

Ahora toca viajar a Serbia, el primer desplazamiento de la temporada en competición europea, para acabar de sellar el billete. La expedición malagueña se desplazará el jueves al mediodía haciendo escala en Zúrich en un viaje en el que llegarán a Belgrado y desde ahí se desplazarán vía carretera a Arandjelovac, que está a unos 70 kilómetros. Las panteras entrenarán el viernes en tierras balcánicas y el sábado a las 19:00 horas se disputará la vuelta en el SRC Sumadija, con una capacidad para 2.000 espectadores. Hay buen ambiente en el pabellón del ZRK Bekament Bukovicka Banja, que aún no perdió un partido como local en esta temporada. Allí el Costa del Sol Málaga tratará de cerrar el pase a la final de la EHF European Cup.