Una sombra peligrosa

La Tercera División está llegando a su fin. Tan solo quedan 10 partidos y 30 puntos en juego. El calendario no permite margen de error en la recta final del campeonato; menos aún, para los cinco equipos que no han hecho sus deberes a tiempo y están en la zona roja de la tabla, la que marca el castigo de bajar de categoría. En el Grupo IX, tres plantillas malagueñas se encuentran en la cuerda floja. Son las del UD San Pedro, CD Rincón y el Juventud Torremolinos CF. Tres equipos que deberán luchar para intentar evitar la condena del descenso y conseguir el complicado premio de la permanencia.

De los tres conjuntos malagueños, el que está en peor en situación es la UD San Pedro, que ocupa la antepenúltima plaza (20º), empatado a puntos con el Atarfe (19º). El equipo marbellí, que está a cuatro puntos del Martos CD, equipo que marca la salvación, afronta el tramo final de la temporada con optimismo; sobre todo, tras su victoria por 3-0 contra el CD Torreperogil hace dos jornadas y el empate a dos en casa del Poli Almería en su último partido.

Manolo Sánchez, entrenador de la UD San Pedro, se muestra ilusionado con las buenas sensaciones que ha mostrado su equipo en los últimos encuentros, sacando trece puntos en diez partidos, una renta que podría ser más que suficiente para conseguir la salvación en las diez jornadas restantes de campeonato: "Los jugadores son conscientes de la situación. Estamos muy ilusionados. Ahora mismo tenemos mucha moral para afrontar esta recta final y vamos con las cosas muy claras. Estos dos partidos seguidos puntuando no son casualidad. En los diez últimos, hemos sacado puntos en siete. Esto es muy positivo para nosotros, y la moral la tenemos intacta".

En cuanto a las necesidades actuales que tiene el equipo, el técnico del equipo marbellí afirma que la clave está en seguir sumando y mantener la dinámica: "En casa nos costaba mucho sumar al principio, ahora nos estamos haciendo bastante fuertes. Lo que no podemos es estar con la calculadora en la mano, porque eso nos genera ansiedad y nos coloca una presión negativa. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en puntuar en cada partido y olvidarnos de la clasificación". A la UD San Pedro le quedan diez finales y así lo ve su entrenador: "Tengo la suerte de poder contar con toda la plantilla para el próximo partido. Nos quedan diez finales, la primera es la del Motril. Es un equipo duro, y seguro que presentará un partido muy complicado porque tienen jugadores con mucha experiencia y están muy compensados en todas las líneas. Intentaremos contrarrestar sus virtudes y buscar los tres puntos".

El balance que hace Manolo Sánchez de su equipo es crítico, consciente de que, en la primera, vuelta el equipo no estuvo bien; sin embargo, valora muy positivamente la evolución de su plantel, y ve cada vez más cerca la salida del descenso: "Los partidos en casa han sido un gran hándicap. En la primera vuelta apenas se puntuó, y eso se está pagando ahora, y por eso estamos donde estamos. Poco a poco se ha ido mejorando. En casa creo que hemos crecido mucho. Estamos compitiendo muy bien, el equipo se está haciendo grande en las últimas jornadas; y estoy seguro de que, si seguimos como estamos y con la fortaleza de este equipo, que se ha levantado de muchos golpes y remontado muchos resultados adversos, vamos a salir de ahí. Ese es el camino".

El CD Rincón, que ocupa la posición 18 en la tabla, empatado a puntos el Martos CD, es el segundo equipo malagueño que está sumido en la zona de descenso. El conjunto dirigido por Carlos Díaz está a un solo punto de la salvación, pero los últimos resultados dejan un mal sabor de boca. Nueve partidos consecutivos sin ganar dificultan a los rinconeros encontrar sensaciones positivas para afrontar la recta final. Sin embargo, el técnico malagueño confía en las posibilidades de su equipo: "Dentro de la situación, el vestuario está animado, con ganas de sacar un buen resultado este domingo y de conseguir el objetivo de aquí al final de temporada. Es cierto que los resultados no están siendo buenos últimamente. Yo creo que es un tema psicológico más que de juego, porque el equipo trabaja bien y muestra una buena actitud en los partidos. Creo que lo único que le hace falta al equipo es una victoria para volver a verse con fuerzas".

Asimismo, el técnico del conjunto rinconero tiene clara cuál es la clave para conseguir la permanencia: "La clave está en ganar los partidos de casa y hacernos fuertes en nuestro campo; sobre todo, contra los rivales directos. Actualmente en no estamos sacando buenos resultados como locales y eso tenemos que cambiarlo. A partir de ahora, todo son finales. El domingo tenemos en frente a un rival directo y tenemos que hacer todo lo posible por conseguir los tres puntos". En cuanto al balance de la temporada, Carlos Díaz reconoce que el curso ha sido bastante complicado: "Ha sido una temporada atípica, con muchos contratiempos y muchos factores que nunca antes habíamos tenido. También hay que reconocer que nuestro presupuesto, en comparación con otros equipos, es menor, y eso nos afecta negativamente".

El Juventud Torremolinos CF, tras su derrota por 2-0 contra El Palo, se sitúa en el puesto 16. De los malagueños, es el equipo mejor posicionado, ya que todavía no ha caído en la zona de descenso, respecto a la que mantiene una ventaja de dos puntos. El conjunto dirigido por Ibón Arrieta depende de sí mismo, de modo que tendrá que mejorar su racha de cuatro partidos consecutivos sin ganar para evitar caer en la parte baja de la tabla; una mejora, que tal y como afirma su técnico, pasa por blindar los resultados en casa: "Nos hemos metido ahí al final sin ton ni son, pensando que los partidos de casa iban a sacarse con facilidad, y nos hemos complicado la vida nosotros solos. Ahora estamos con la presión de ganar sí o sí. Nosotros la salvación la tenemos en casa. La permanencia pasa por hacernos fuertes y por ganar los próximos partidos que nos quedan en nuestro campo contra los rivales directos".

En el mismo sentido, Ibón tiene claro que volver a conseguir una victoria es determinante para recuperar el ánimo, pero también afirma que las actuaciones arbitrales están siendo muy perjudiciales en algunos partidos: "No sirve como excusa, pero lo de los árbitros con nosotros es para mirarlo. Es cierto que nosotros también tenemos que meter las que tengamos. No pedimos que nos den, pero que tampoco nos quiten. Si hay penalti, que lo piten, porque nos están pasando cosas que son para mirarlas. Pero, insisto, esto no es excusa, el arbitraje no quita que la mayor parte de culpa de estar ahí sea nuestra". El próximo partido contra el Alhaurín de la Torre es fundamental para las aspiraciones del Torremolinos CF, rival directo, por lo que Ibón habla de una final: "Tenemos que verlo así. Para mí, ahora mismo, solo queda este partido, no queda otro. Tenemos que dejarnos la vida. Hay que darlo todo el domingo".