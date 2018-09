Hay que terminar el aprendizaje

El optimismo y el trabajo no cesan, a pesar de los resultados

En el Málaga Femenino, a pesar de la racha actual, la situación se vive de manera distinta. Si bien Patricia Mascaró explicaba a este periódico el domingo que "no puedes hundirte en el segundo partido", tras el encuentro de ayer, el entrenador, Antonio Contreras, dejó clara su satisfacción con el conjunto. "En las pocas veces que he entrado en los vestuarios les he dicho que no quiero ver a ninguna con la cabeza baja. El trabajo de hoy es para sentirse orgullosos", dejaba claro el técnico, que agradeció también el calor de los más de 600 espectadores que estuvieron presentes a las tres de la tarde, a pleno sol. Y justificó los riesgos que tiene el fútbol: "Siempre se dice que hay que trabajar la defensa, que no te marquen... Pero, si vas en busca de goles, tienes que cometer errores". Por su parte, la capitana del equipo, Adriana Martín, también se mostró satisfecha tras el encuentro: "A pesar del resultado, estoy orgullosa de mis compañeras, del trabajo que hemos hecho y de que hemos competido hasta el último minuto". Y se centró en el futuro: "Ayer creamos más ocasiones que en los anteriores partidos y ahora toca mejorar partido a partido. Somos nuevas en Primera y estoy convencida de que, una vez entre el primer gol, vendrán las victorias".