Los Tiburones de Málaga podrían ascender a la élite

El sueño de tener un equipo en la élite del béisbol nacional sigue con vida tras conocer los Tiburones de Málaga una posibilidad que le abre literalmente la puerta para estar entre los mejores. El hecho de que el vigente campeón nacional, el Barcino de Barcelona, pueda renunciar a su plaza de ascenso ganada tras imponerse a los malagueños en la reciente final disputada en Valencia hace que el equipo dirigido por Arnaldo Rodríguez tenga a mano el poder ascender.

La falta de recursos económicos obligaría a los catalanes a rechazar una posibilidad por la que se lleva décadas luchando en la capital costasoleña. Mientras se confirma la renuncia de Barcino, en el equipo presidido por Miguel Padrón ya se están moviendo los cauces necesarios para comenzar a contactar con posibles patrocinadores que ayuden a que Málaga tenga un equipo de béisbol en la máxima categoría.

Los máximos responsables de los Tiburones de Málaga estiman que el presupuesto necesario para afrontar su primera temporada en la máxima competición rondaría los 75.000 euros, cantidad con la que tendrían que hacer frente, además del día a día de un equipo de élite, a los desplazamientos, que ya serán de mayor calado que los actuales, e incluso afrontar algún fichaje que apuntale la plantilla para los meses que dure la competición.

Otro tema a afrontar de nuevo en caso de ascenso es el del terreno de juego. A pesar del reacondicionamiento al que fue sometido el año pasado el campo de la Universidad Laboral, no sería suficiente para disputar la Liga Nacional División de Honor de Béisbol, en este sentido las instituciones deberían dar un paso al frente a este respecto para lograr poner a disposición de Tiburones un terreno de juego en el que se pueda recibir esta nueva y novedosa modalidad deportiva en la élite del deporte malacitano. Ello no significa la construcción de un campo exclusivo para béisbol, sino el acondicionamiento de otra infraestructura deportiva ya existente que se pueda compatibilizar con otras modalidades.

En opinión de Miguel Padrón, presidente de Tiburones “ya fuimos con mucha ilusión a ganar el Campeonato de España, pero no puedo ocultar que esta posibilidad que ahora nos llega es también muy ilusionante y se trata de un tren que pasa delante nuestra que no deberíamos dejar pasar bajo ningún concepto. Ojalá ahora tengamos el apoyo económico necesario para sacar adelante este sueño. Las cantidades de las que hablamos no son prohibitivas y estoy seguro que con la ayuda de las instituciones y de empresas privadas, esto se podrá sacar adelante. Ahora nos toca esperar acontecimientos, pero no vamos a estar parados porque tenemos que estar listos para reaccionar de inmediato”.

En la actualidad, la Liga Nacional División de Honor de Béisbol está compuesta por diez equipos entre los que destacan los Astros de Valencia, el CBS Barcelona o los Tenerife Marlins entre otros. Suele comenzar a finales de febrero y se prolonga hasta finales de julio, durante el mes de agosto se suelen jugar el play off.