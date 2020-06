Doble renovación en el Trops Málaga

El Trops Málaga Balonmano ha oficializado la renovación de dos jugadores importantes en tareas defensivas, como son los casos del veterano Curro Muñoz y Javi Artés. Para el primero, capitán del equipo el pasado curso, será su tercera temporada defendiendo los colores del equipo malagueño, mientras que para Artés, supondrá su quinta renovación con el cuadro costasoleño –la cuarta con la actual denominación–, lo que lo convierte en uno de los jugadores con mayor recorrido en el club.

Curro Muñoz (Málaga, 23 de abril de 1983) es un experimentado extremo izquierdo, de 1,80 metros de altura y 83 kilos de peso. Formado en la cantera del colegio Puertosol, Muñoz jugó en el Malagueta, Pozoblanco y Antequera, en División de Honor B, hasta que dio el salto a la élite, de la mano del Ángel Ximénez Puente Genil, donde permaneció durante siete años –uno en División de Honor B y seis en Asobal– hasta que decidió regresar a su Málaga natal, aún con contrato con la entidad cordobesa, tras firmar por su actual club. "Estoy especialmente contento por continuar en el Trops Málaga y más después de la campaña pasada, que no fue buena, sino irregular, pues no terminábamos de ganar partidos que teníamos ahí y también tuvimos un cambio de entrenador. Encima, la Liga tuvo que ser suspendida por la pandemia de la Covid-19. Por tanto, tengo muchas ganas de volver a jugar en una nueva temporada", afirmó el extremo del Trops a la vez que vaticinó "una mejor temporada" para el siguiente curso.

"Espero que tengamos un año bueno para dar alegrías a todos los aficionados malagueños al balonmano. Si todo va bien, comenzaremos a entrenar en agosto y lo haremos con mucha ilusión para intentar alcanzar los objetivos que se propone el club", comentó Curro Muñoz, un jugador "insignia", como lo calificó el entrenador del conjunto malagueño, Daniel Ibáñez, quien insistió en el hecho de que Muñoz "es muy importante para nosotros en el aspecto deportivo por lo que transmite al grupo dentro y fuera de la cancha. Nos aporta seguridad y experiencia en todos los sentidos", subrayó Ibáñez, al tiempo que destacó su "polivalencia y su bagaje durante muchos años a un gran nivel", dijo.

Por su parte, Javi Artés (Almería, 5 de septiembre de 1996), pivote de 1,86 metros y 85 kilos, cuyo rol “tiene que ser cada año superarse y tomar más peso dentro del grupo”, puntualizó Daniel Ibáñez. "Me hace muy feliz que Javi continúe. Es un ejemplo de intensidad y corazón dentro del equipo. Seguirá contagiando mucho espíritu, sobre todo, por medio de la defensa", recalcó el entrenador del Trops Málaga. Artés, después de conocer su renovación, agradeció el interés del club y reveló que el nuevo proyecto para la próxima temporada en División de Honor Plata "tiene buenas vibraciones, según me han comentado Alfonso Carrión, director deportivo, y Daniel Ibáñez, nuestro entrenador", indicó. "Tengo muchas ganas de comenzar. Es cierto que durante la pasada campaña no conseguimos los resultados esperados , pero ha sido un año que nos ha servido para conocer mejor la categoría y para adaptarnos. Hemos aprendido mucho de las situaciones que hemos vivido y, a buen seguro, nos servirá para encarar el próximo reto", explicó el pivote.

Artés dio sus primeros pasos en el mundo del balonmano en el Keymare Almería, club en el que militó hasta categoría juvenil. Luego, formó parte del Balonmano Indalo, igualmente de la capital almeriense, y de ahí, al Maristas de Málaga de Primera Nacional (2016-2017), y al Ciudad de Málaga –Trops– en la 2017-2018. Se trata, por tanto, de uno de los héroes del ascenso a la segunda categoría del balonmano nacional con el Ciudad de Málaga, logrado hace algo más de un año.