El Trops Málaga vuelve a superar al Prointegrada (29-26)

Dos días después de llevarse el torneo Diputación de Sevilla, el Trops Málaga de División de Honor Plata volvió medirse al Helvetia Prointegrada Triana, pero, esta vez, en tierras malagueñas. El resultado final fue también favorable para el equipo blanquiazul (29-26), si bien, en esta ocasión, se saldó con un marcador más ajustado que el anterior (18-27). Y es que el cuadro sevillano que milita en Primera Nacional, aunque muy reforzado con la llegada de jugadores con experiencia en la primera y segunda categoría, dio una buena imagen en el pabellón de Los Olivos y estuvo muy combativo, sobre todo, en la segunda mitad, llegando, incluso, a ponerse uno abajo (20-19) en el minuto 12 del segundo acto.

Los diez primeros minutos del choque transcurrieron por la senda de la igualdad. De hecho, el electrónico del Fray Francisco Baños anunciaba tablas (5-5) en ese preciso momento. El técnico malagueño Quino Soler dejó en el banquillo a jugadores importantes, como Alberto Castro, Vidal, Cabrera o el portero Jorge Oliva, con la idea de repartir el tiempo entre los efectivos convocados, toda vez que los costasoleños, que comenzaron antes la estadía, acaban de alcanzar la cima de la pretemporada y la carga física es, en la actualidad, mayor.

Aún así, los aficionados que se habían dado cita en el pabellón del colegio agustino estaban viviendo un encuentro muy atractivo y eléctrico, con alternativas en una y otra portería. Si embargo, a partir de aquí, el Trops se adueñó del partido y fue aumentando su renta hasta el 14-9 del minuto 26. Los blanquiazules basaban la victoria momentánea en una defensa férrea y un ataque con muchas alternativas, faceta en la que destacó, principalmente, el joven Pablo Soler desde el extremo, quien anotó cuatro goles de bella factura, además de Juanma Cabrera, en el pivote, y el brasileño Leonel, en el lateral. No obstante, el Prointegrada no daba un balón por perdido y hacía lo indecible por seguir con vida para agotar sus opciones en la segunda parte, como así sucedió al llegar al descanso con el resultado de 16-12. Hasta aquí, el ex malacitano Carlos González estaba siendo el jugador más determinante de los rojillos.

Reanudado el juego, el Trops parecía que sentenciaría el envite pronto. Con una renta de cinco goles (20-15) a su favor se alcanzó el minuto 7. En cambio, dos exclusiones casi seguidas en el bando malagueño, las de Karh y Armada, propiciaron la remontada del cuadro hispalense hasta ponerse en 20-19 en el 12:00 para alegría de los seguidores sevillanos desplazados hasta Málaga. Un parcial de 4-0 para los locales abrió de nuevo la brecha (24-19) en el minuto 18. Sin embargo, con el tiempo casi consumido, llegaron las imprecisiones en la escuadra blanquiazul, motivadas, sobre todo, por el cansancio, circunstancia que fue bien aprovechada por el Prointegrada para reducir distancias y poner el marcador final en 29-26.

Así las cosas, tercera victoria del Trops Málaga esta pretemporada en los cuatro partidos disputados –sucumbió en su primer compromiso frente el Ángel Ximénez de Asobal– y ahora afronta los últimos compases de este periodo con dos citas más, ante el Algeciras de Primera Nacional, este martes en Los Olivos (19.30 horas) y el sábado en la localidad gaditana.

Derrota del filial

Por su parte, el filial del Trops de Primera Nacional perdió en su visita a Almería (29-26). Siete días después de medirse al Cantera Sur Bahía de Almería en Los Olivos, encuentro de pretemporada que se saldó con empate (31-31), el equipo que entrena Nacho Torres no pudo esta vez con el conjunto almeriense, que siempre jugó con ventaja en el marcador. Y es que las ausencias de Karh, Verdejo, Antonio Muñoz y Antoine Miranda hicieron mella en los blanquiazules, aunque, pese a ello, el equipo compitió bien e incluso remontó cuando peor se estaban poniendo las cosas ante un gran Almería que tiraba de oficio y experiencia.

Al descanso, el resultado era de 17-14 para los rojiblancos. Esta ventaja se mantuvo e incluso se incrementó en el segundo acto, si bien hubo un momento en que parecía que los visitantes podían dar la vuelta al resultado. Fue, precisamente, durante el periodo comprendido entre los minutos 11 y 14, cuando se pasó del 21-19 al 21-21. La igualada llegó gracias a un gran parcial de 0-2, lo que supuso un chute de moral para el cuadro costasoleño. Sin embargo, poco duró la alegría malagueña, ya que los locales se armaron en defensa y, de nuevo, comenzó a fluir el ataque hasta abrir una brecha importante (28-24) en el 28:23.

Con tan poco tiempo para la reacción, el filial del Trops solo tuvo margen para reducir en un gol la renta acumulada por los almerienses, dejando el partido en un 29-26.

La próxima cita de pretemporada del Trops Málaga Norte será el sábado en Los Olivos (19.00 horas) frente al Pozoblanzo, conjunto igualmente de Primera Nacional.