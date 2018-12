Severa derrota en Jaén (4-0)

No consigue enderezar el rumbo el BeSoccer UMA Antequera. Los malagueños perdieron frente al Jaén (4-0) y acumulan 12 jornadas sin ganar. Los de Moli se hunden en la última plaza de la Primera División y no encuentran los estímulos positivos para salir de una zona en la que entraron en las jornadas recientes.

Pronto se desnivelaría la contienda. Antes Espíndola desbarataría una buena oportunidad de Miguel Conde tras una jugada de estrategia. Mauricio alojó el gol en la escuadra y adelantó al cuadro local en La Salobreja. No se achantaron los universitarios, que pronto se recuperaron. Luis García se encontró con la madera.

Se abrió el partido y ambos equipos comenzaron a encadenar ocasiones, con los dos guardametas acaparando protagonismo. Lo paró Moli, consciente de que ese ritmo no convenía a los suyos. Serviría de poco porque Carlitos comenzaría su exhibición. Se coló por el área y aprovechó un pase de Mauricio para hacer el segundo. Gonzalo evitaría el segundo del pívot, aunque no tardaría en llegar. Nuevo tanto a la salida de un córner para poner la sentencia en el minuto 16 de la primera mitad. El gaditano haría el tercero en su cuenta con un potente disparo desde 10 metros y pondría la puntilla para un UMA Antequera que no dejaba de creer, pero que recibía varios golpes duros.

En el segundo tiempo se acercó más el quinto que el primero. Aunque los malagueños decidieron jugar de cinco para intentar maquillar el marcador. No dispondrían de oportunidades excesivamente claras pese a ello, aunque en las que tenían no encontraban el acierto. Así murió un partido donde sumarían su undécima derrota en lo que va de temporada. El Pozo Murcia es el siguiente rival el 4 de enero en el pabellón Fernando Argüelles.