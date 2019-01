Un desafío mayúsculo para el UMA (20:45)

Nuevo año, nuevos empeños del BeSoccer CD UMA Antequera por corregir el rumbo en Primera División de la Liga Nacional de Fútbol Sala. El 2019 lo abre desde la última posición de la clasificación con 7 puntos a tan solo uno de sus rivales más directos por la salvación a estas alturas de la temporada; Naturpellet Segovia y Viña Albali Valdepeñas. Los malagueños reciben a ElPozo Murcia esta noche (20:45 horas).

El pago del peaje de ascender de una competitiva categoría de plata a una exigente élite nacional privó a los de Manuel Luiggi Carrasco Moli de añadir algún triunfo más a su casillero en la primera vuelta. Los errores propios también declinaron la balanza de los partidos a favor de los rivales. Aspectos que están muy presentes en la plantilla para ser rectificados en el transcurso de la segunda parte del campeonato y agarrarse al impulso de la afición en el pabellón Fernando Argüelles. 8 envites por disputar en casa y seis a domicilio durante los próximos meses.

Los murcianos visitan la fortaleza verde como líder. Un plantel destinado a ganar títulos por la entidad y calidad de cada uno de sus futbolistas. Nombres como Miguelín, Pito, Andresito, Álex o Fernandito son letales con el balón en su poder. Al margen de los citados, Diego Giustozzi dirige a un bloque compacto en todas sus líneas que ya exhibió su destreza en el duelo de la segunda jornada (6-3).

Un compromiso igualado que se decantó por la pegada y estrategia de los murcianos, mientras que los universitarios plantaron cara en todo momento hasta que los fallos se tradujeron en tantos en contra. Para el encuentro en la Ciudad de Los Dólmenes podría debutar Felipe Valeiro, un contrastado cierre brasileño incorporado por el primer clasificado de la Liga en el mercado invernal.

"Los jugadores han llegado con la resaca de Navidad, de los días festivos y con una predisposición tremenda para conseguir el objetivo. Vienen con muchas ganas e ilusión y las pilas cargadas para trabajar", realza Moli.

"Contra ElPozo tenemos pocos que perder", explica Moli

"Nuestro objetivo no puede ser otro que mantener la categoría. Sabemos que estamos en el último lugar, a un punto de la salvación y todavía quedan muchos puntos por jugar. La mentalidad debe ser ganadora y realizar un trabajo específico en cada partido para que no nos pase como contra algún equipo en el que hemos cometido errores infantiles que nos han costado puntos", explica, que prosigue: "Nosotros tenemos las estadísticas de que ni acabamos ni empezamos bien el año. Un partido en el que no necesitamos motivación. La gente sabe que contra ElPozo tenemos poco que perder. Vamos a dar todo, porque si no trabajamos y no sufrimos, nos pasa por encima".