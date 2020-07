El UMA Antequera da un golpe en la mesa y renueva al goleador Álex Fuentes

Una vez cerrada la vuelta a la primera fila del fútbol sala nacional, la planificación deportiva del BeSoccer CD UMA Antequera va tomando forma. El último paso acometido ha sido la renovación de Alejandro Fuentes González (Madrid, 28/08/1995). Un jugador que ha sido la sorpresa positiva del curso recién terminado con un altísimo rendimiento en la pista en su primera temporada y un aval de 25 goles anotados. 24, de ellos, en las 23 jornadas de la Liga regular y uno en la final del play off exprés. Álex Fuentes ha brillado con su depurada técnica con el balón en los pies y ha levantado al público de sus asientos en muchos partidos con una espectacular capacidad para desequilibrar e ir dejando atrás rivales en su camino hacia la portería. En cuanto a éxitos se refiere, al margen de contribuir al regreso del club a Primera División, hay que destacar la conquista de la Copa de Andalucía y una buena participación hasta los cuartos de final en la Copa del Rey.

El ala madrileño, en una sola temporada, ha puesto su rubrica en la tercera página más brillante de la entidad en la que quedará registrada un nuevo ascenso a la élite. Marcó un gol y dio una asistencia en el choque definitivo del curso 2019/2020. Un broche brillante a un rendimiento al alza durante todos los meses de competición e incluso hizo lo que mejor sabe en el reinicio tras el confinamiento. "Muy contento de haber conseguido el objetivo que se había marcado el club a principio de temporada y haber contribuido a ello. El trabajo del grupo durante todo el año se ha visto reflejado en la pista y, al final, hemos podido lograr el ascenso a la máxima categoría que es lo que nos merecíamos. La adaptación al club, desde el principio, ha sido muy fácil porque en la primera semana ya se veía el buen rollo y el gran grupo que había. El trato aquí es increíble y ha sido sencillo adaptarme al equipo", explica.

Las estadísticas del 11 verde están ahí para consultarlas y entender su importancia en los sistemas ofensivos de Moli. El técnico ha encontrado a un perfecto conductor de juego y con las cualidades más letales para atacar las debilidades del rival. "Vine a Málaga con el objetivo de seguir progresando como jugador y de devolver al club a la máxima categoría que es donde se merece estar. Estoy muy feliz. Ha sido la mejor temporada de mi carrera deportiva. He podido contribuir y ayudar al equipo con muchos goles y buen juego. Con el trabajo de todas las semanas y la confianza que me han dado tanto Moli como Tete, me ha salido una magnífica campaña y ahora toca seguir trabajando para que el próximo año pueda estar al mismo nivel o más. El partido ante Elche sabíamos que era el último esfuerzo, darlo todo en la pista y cometer los mínimos errores para que no se nos escapase y conseguir el ascenso", matiza el ala.

Álex Fuentes tuvo muy joven la oportunidad de dar el salto a Primera en Tudela. Por aquel entonces el equipo se denominaba Ríos Renovables Ribera Navarra. Posteriormente emprendió una etapa en el Naturpellet Segovia con el que amplió su experiencia y conocimiento de la máxima categoría. "Espero una Liga igualada. Al final la mejor competición del mundo exige la máxima competitividad, no te puedes relajar en ningún momento y tienes que estar trabajando todo el año. Debemos estar preparados cuanto antes, porque hay que competir en todos los partidos e intentar llegar de la mejor forma posible", explica. Por otro lado, este importante guerrero universitario desvela los puntos fuertes de cara a pelear por la salvación. "Nosotros somos un grupo humilde y de jugadores jóvenes que saldrá todos los encuentros a comerse la pista. El objetivo, ahora mismo, es ir partido a partido y asentarse en la categoría para conseguir la permanencia cuanto antes", cierra.