El UMA Antequera se juega el play off en Teatinos (19:00)

Llega el momento de recuperar un compromiso que no se pudo disputar en su momento. Cada vez falta menos para concluir una temporada regular y, para luchar por la clasificación al play off de ascenso, hay que equiparar el calendario con los adversarios que optan a ese mismo objetivo. El BeSoccer CD UMA Antequera, como tercer clasificado (44 puntos) recibe este miércoles 2 de marzo, a las 19:00 horas, al Family Cash Alzira FS, cuarto (43 puntos), en el Pabellón del Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga. Un duro choque entre dos rivales directos que saben de la importancia de los tres puntos en juego, ya que el ganador puede consolidar un poco más esa plaza de privilegio de cara a las últimas y decisivas jornadas del campeonato liguero en 2ª División.

El plantel de Tete recupera este choque, correspondiente a la 22ª jornada, que no pudo disputar el pasado 6 de febrero y lo hace justo después de visitar al líder donde estuvo a punto de dar la sorpresa y ser el único capaz de arrebatarle algún punto a Noia en su pista. El resultado final de 5-2 fue excesivo, pero hubo muchísimas cosas positivas como un juego posicional de altísimo nivel y la capacidad de no perderle la cara al duelo y ser capaz de igualar dos goles en contra. Alzira es un conjunto que está rindiendo de una forma excepcional y, en las últimas semanas, se ha cruzado con rivales que ocupan puestos de play off como El Ejido y Peñíscola. Con el primero empató como local (5-5) y con el segundo perdió de forma abultada a domicilio (9-3).

Máxima igualdad se espera sobre el 40x20 este miércoles porque hay un botín preciado y también fue muy equilibrado el precedente de la primera vuelta (4-3) que se llevó el cuadro valenciano. “Partido importantísimo y clave. Todavía queda mucho por jugar y no es decisivo, porque tanto Alzira como nosotros estamos en una posición privilegiada por el hecho de estar metidos en el play-off y sacamos más de un partido al corte. Venimos de perder con el líder, aunque hicimos un gran encuentro y nos merecimos mucho más. Eso ya es pasado y hay que pensar en Alzira. Va a ser un partido muy competido con un equipo muy difícil de ganar. Cuando pierde, lo hace por muy pocos goles y lucha hasta el final. Tiene una plantilla con muchos jugadores experimentados y de Primera División. Se va a ver un gran espectáculo y los detalles van a ser decisivos”, concreta el entrenador malagueño.

Alzira, con Braulio Correal, es un oponente duro de superar por la calidad de algunos de sus componentes que están curtidos en batallas en la élite del fútbol sala nacional. Rafa Ara, con 13 tantos, capitanea a esta formación que no visita la Ciudad de Los Dólmenes por unas obras en el Pabellón, sino que se desplazan hasta el Pabellón del Complejo Deportivo de la Universidad de Málaga, el lugar en el que entrenan semanalmente los guerreros universitarios. “Es una pena que no podamos jugar en nuestra casa que es el Fernando Argüelles. No sabíamos que el partido se iba a aplazar por Covid-19 y, mucho menos, que la Federación nos indicara que se tenía que jugar esta semana. En el Ayuntamiento de Antequera tenían ya programado el cambio de los focos. Una lástima porque es donde nos gusta jugar y nos tenemos que adaptar”, puntualiza Tete.

El cambio de escenario no quita que los seguidores de la escuadra verde tengan un peso clave en la cita entre el segundo y tercero de la tabla clasificatoria de la categoría de plata. “Jugamos como local y con nuestra afición y esperemos que nos acompañen en este partido crucial. Estoy seguro que el que salga ganador, a nivel de confianza y autoestima, va a salir muy fortalecido. Quedan más de 10 encuentros, mucho por jugar y decidir. Ni ganar te garantiza disputar el play off, ni perder que no vayas a hacerlo. Choque importante que, moralmente, nos viene muy bien de cara a los eventos y compromisos que tenemos en las próximas semanas”. El preparador, además, indica que un triunfo supone cargar las pilas para una fase de la temporada de gran desgaste.“Esta semana tenemos este partido más el del sábado y, la semana que viene, el de Copa del Rey. Todo muy comprimido, pero tenemos plantel para afrontar todos estos envites y está trabajando genial. Hay que pensar en cada partido como si fuese una final y la primera la tenemos con Alzira”.

BeSoccer CD UMA Antequera – Aspil-Jumpers Ribera Navara en Copa del Rey

En la mañana del martes 1 de marzo, en el salón Luis Aragonés de la Real Federación Española de Fútbol, se ha celebrado el sorteo de la eliminatoria copera de cuartos de final que se disputará a partido único el próximo día 8. El equipo antequerano recibirá en el Pabellón Fernando Argüelles al equipo revelación de la temporada en Primera División, el Aspil-Jumpers Ribera Navarra FS. El horario de este envite aún no está definido y supone una oportunidad de hacer historia y acceder, por primera vez, a toda una final four de un torneo tan espectacular.