La vela protagoniza el fin de semana deportivo en Málaga

El Campeonato Provincial para la Clase OPTIMIST se celebró en aguas de la Bahía de Málaga durante este fin de semana, organizado por el Real Club Mediterráneo de Málaga por delegación de la Federación Andaluza de Vela.





Más de medio centenar de participantes procedentes de los diferentes clubes náuticos de la región se daban cita en la marina del club para disputar la segunda edición de una prueba que refuerza el papel de la vela en el panorama deportivo malagueño de la mano del Real Club Mediterráneo.





Con el viento a favor, se pudieron disputar todas las mangas previstas en las dos categorías dispuestas, sub 13 y sub 16 tanto en la jornada del sábado como la del domingo. Tras la finalización de la prueba, en categoría sub 16 masculino conseguía el primer puesto Felipe Pachón del Club Náutico Marítimo de Benalmádena y en femenino su compañera de club Laura Luna.





En sub 13, el primero masculino lo conseguía Rodrigo Arenas para el Real Club Mediterráneo y Rebeca Sánchez, también del club, se hacía con el primer trofeo de la categoría femenina. En sub 11, el primer premio masculino se iba hasta Algeciras y su Real Club Náutico gracias a Raúl Gutiérrez y en categoría femenina conseguía el número uno Marina del Río del Club Náutico Marítimo de Benalmádena.