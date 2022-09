Cómo y dónde ver en TV el Francia-Austria de la Nations League

Partido interesante en el Stade de France de Saint-Denis. La selección de fútbol de Francia necesita ganar si no quiere descender a la Liga B de la UEFA Nations League. El equipo galo sólo ha sumado 2 puntos de 12 posibles y no podrá reeditar titulo, pero debe al menos empatar si quiere seguir con opciones de mantenerse en la Liga A. Si pierden, descenderán.

Austria, por su parte, debe no perder si no quiere depender de Francia en la última jornada para no bajar. Ganando se aseguran seguir en la Liga A y empatando dependerán de sí mismos en la última jornada el próximo domingo.

Fecha y horario

El partido de la jornada 5 de la Liga A de la Nations League se disputará en el Stade de France de Saint-Denis a las 20:45 horas.

Cómo y dónde ver en TV

El partido se podrá ver en directo en España a través de UEFA.TV.