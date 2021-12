El viaje de 50 horas del marbellí Ángel Hidalgo para volver de Sudáfrica

Ángel Hidalgo estaba completando un gran Joburg Open, en condiciones de disputar el acceso al Open Championship de St Andrews, Pero se tuvo que suspender el torneo por unas tormentas tropicales, además de la amenaza de la variante del COVID-19 encontrada en África. Ello primero obligó a acortarlo y después pesó para cancelarlo. "Lo que me ha matado es la posibilidad de jugar el Open. Lo tenía muy cerca y es una pena que no se haya podido jugar la tercera ronda para haber defendido mis opciones en el campo. Si con el top 5 me hubiera metido en el Open, la verdad, como si no me dan el dinero…", admitía el malagueño a Ten Golf, sin saber aún lo que se le venía encima.

Se podía haber aislado hasta ese momento de toda la rumorología y complicaciones derivadas del virus. La nueva cepa había generado mucho nerviosismo y la retirada de varios jugadores. "No he hablado con ninguno de los golfistas británicos e irlandeses que han abandonado el torneo -hasta 16- y no sé el nivel de peligrosidad de esta variante pero no estoy preocupado", aseguraba a Marca en la previa. El enorme problema vendría de cara a retornar, donde surgieron una y mil complicaciones.

La Unión Europea había cancelado la entrada de personas desde Sudáfrica y también se cayó un chárter que les habían puesto desde Dubai. Así, el domingo estaban en Johannesburgo sin solución. A través de un contacto de otro jugador español encontraron con la agencia de viajes Trotta, después de que otras les hubieran comunicado que sólo embarcaban a alemanes, suizos o residentes en Lietchestein. Tampoco encontraban el camino con la Embajada en la capital sudafricana.

Tras cerrar los vuelos a Ámsterdam y someterse a dos PCR, a dos compañeros la policía en Sudáfrica les multa sin motivos. Lo que parecía un engaño se acaba resolviendo de aquella manera. Ángel Hidalgo aterriza en Madrid y de ahí en AVE hasta Málaga. "Me voy a encerrar en el cuarto de mi hermano para la cuarentena, me lo presta porque tiene Netflix y la play. Un par de series y horas y horas de FIFA… Bueno, y la alfombrilla para patear", cuenta después de un viaje de 50 horas. La odisea para volver de Johannesburgo.