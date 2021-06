La victoria de Davidovich le mete en los Juegos Olímpicos

La victoria de Alejandro Davidovich sobre Federico Delbonis tuvo premio extra para el malagueño, algo suculento que le hacía ilusión. Estar en cuartos de final le hará el siguiente lunes salir mucho más alto en el ranking ATP. Y es justo ese día cuando se hacer el corte para ir a los Juegos Olímpicos. Comoquiera que hay un tope de cuatro representantes por país, aunque Davidovich estaba ya entre los 50 mejores del mundo, necesitaba superar a Albert Ramos, el cuarto español en la lista para asegurar su posición en Tokio. Por delante están Rafa Nadal, Roberto Bautista y Pablo Carreño.

Ramos había sido eliminado por Monfils en primera ronda, así que ya no podía sumar más puntos. Davidovich necesitaba estar en cuartos de final para superar en puntos al catalán al final de Roland Garros y no depender de las renuncias posibles de los españoles que le antecedían en el ranking. Y con este triunfo ya lo supera virtualmente y así será refrendado el próximo lunes, ya que, como poco, se colará entre los 35 mejores jugadores del mundo el malagueño.

“Yo si no hubiese COVID, no hubiese ido a los Juegos Olímpicos, estaba muy lejos todavía. Jugar los JJOO es una ilusión muy grande y tengo muchas ganas. Sí que es verdad que, al principio de año, era un objetivo bastante claro, pero ahora mismo, lo vemos como un regalo al trabajo que hemos hecho, en el caso de vayamos a ir”, decía semanas atrás el tenista malagueño, que de esta manera tiene confirmada su presencia, de no surgir contratiempos físicos, en la cita olímpica.