La victoria como mejor antídoto

Los comienzos para el Málaga Femenino en la Liga Iberdrola no están siendo fáciles, algo que podía entrar en los planes del club puesto que la diferencia entre la Primera y Segunda División del fútbol femenino son muy notables. De esta forma, el equipo que dirige Antonio Contreras afronta la vuelta a la competición hoy, a las 12:00 horas, en el campo de la Federación ante el Espanyol. El partido llega tras dos semanas de descanso, por el parón por selecciones, que ha servido a las blanquiazules para tomar impulso de cara al complicado inicio de temporada que están atravesando. Con cuatro jornadas disputadas hasta la fecha, el Málaga aún no ha visto portería y no conoce el triunfo con dos derrotas y un empate en la última jornada.

Sin embargo, no hay motivos para que cunda la alarma todavía ni en el seno de la plantilla, ni tampoco en la afición que está volcada en cada partido que disputan como locales las malaguistas. En otros motivos, debido a que el calendario no ha sido favorable para las malaguistas en el inicio de campeonato con el Atlético de Madrid, la Real Sociedad, el Betis y el Valencia como los primeros rivales en su vuelta a la elite del fútbol femenino español.

El parón por selecciones ha permitido que las jugadoras con molestias evolucionen "Nos ha venido muy bien el descanso para recuperar", confesó la eslovena

El próximo rival de la plantilla dirigida pr Antonio Contreras, el Espanyol que suma dos triunfos y es décimo en la clasificación. En la previa del choque ante el cuadro catalán habló la delantera malaguista Dominika, que la pasada temporada defendía la camiseta del Espanyol. "Para mí es un partido especial porque el Espanyol me dio la oportunidad de venir a esta liga. Esta es nuestra liga y podemos ganar. Creo que con Berta e Inés detrás son muy fuertes en defensa. No conozco a todas, pero en defensas son muy fuertes", fue el análisis de Dominika sobre el encuentro que retoma la competición para el Málaga Femenino.

Precisamente, sobre el parón liguero habló la jugadora eslovena: "Nos ha venido muy bien el descanso porque las jugadoras que tenían algún problema ya están perfectas y estamos todas entrenando y estamos preparadas". Un choque en el que la necesidad de los tres puntos comienza a ser patente, aunque no por ello se deben caer en desesperaciones durante el partido. El Málaga Femenino inicia la remontada.