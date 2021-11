La victoria se resiste al BeSoccer UMA Antequera (4-4)

El BeSoccer CD UMA Antequera se quedó muy cerca del reencuentro con el triunfo en el Pabellón Fernando Argüelles. Lo dio todo para llevarse los tres puntos y, al final, sumó solo uno en gran partido frente a Bisontes Castellón. Mucha culpa del resultado final (4-4) tuvo la capacidad de reacción del cuadro visitante cada vez que encajó un gol. A los pupilos de José Antonio Borrego “Tete” les faltó únicamente poder afianzar una ventaja en el marcador, de más de un gol de distancia, durante varios minutos. Generó multitud de ocasiones en área rival y, algunas de ellas, acabaron en lanzamientos contra el poste de la portería defendida por Rafa López. El empate mantiene cerca la zona de play-off de ascenso y, la próxima semana, el calendario otorga una nueva oportunidad de lograr la victoria como local que tanto se está persiguiendo.

La contienda en la Ciudad de Los Dólmenes tuvo un arranque inmejorable. David Velasco recibió la pelota en el costado izquierdo del área y sacó a relucir ese enorme talento que atesora. Fijó a su marcador y le tiró un par de fintas con el cuerpo hasta crearse el hueco necesario para disparar a potería. El 8 ajustó a la perfección un zurdazo cruzado con el que batió a Rafa López (1-0). Prácticamente en

la primera ofensiva se pudo inaugurar el marcador. No tardó en reaccionar el conjunto visitante y lo hizo gracias a una rápida acción en la que David Señoret se apoyó en Diego Sancho y este le cedió de nuevo el cuero a su compañero para que, con un toque sutil, superara la salida de Conejo (1-1). Dos goles en los primeros compases avisaron de que se iba a disfrutar de un gran espectáculo a lo largo del transcurso del encuentro.

Los guerreros universitarios, en esta 12ª jornada de Liga, lucieron su armadura de color blanco y le asestaron a su rival el golpe que recibieron con anterioridad. Y este no fue otro que marcar rápido tras encajar. Bisontes se equivocó al contactar con el portero cuando no podía hacerlo y eso permitió disponer, en la frontal del área, de libre indirecto. Burrito asumió la responsabilidad, siguiendo las indicaciones del entrenador, de ser el encargado de poner la pelota en juego. Le dio, a esta, el toque justo para que Miguel, con su precisión y potencial habitual, la colocara en la escuadra (2-1). Un auténtico golazo del capitán que le iguala con Cobarro, a 8 tantos, en lo más alto de la tabla de goleadores.

Burrito tuvo el 3-1 en un remate al palo tras recoger un rechace de Rafa López en un potente disparo de Ángel. La actitud de los jugadores fue espectacular. Tete logró tener enchufados a todos y, al que le tocaba salir a la pista, lo hacía con la premisa de estar intenso, concentrado y luchar cada uno de los balones. Esa unión y garra del grupo sirvió de impulso para perseguir un mejor resultado. En el minuto 9 y, a punto de cumplirse el ecuador de la primera parte, Dani Ramos avanzó con potencia por banda y asistió a Quique Hernando que entró desde atrás para empujar el balón al fondo de la red (3-1). La tercera diana fue el premio a un buen juego y a una alta efectividad de cara a portería. Sin embargo, la alegría por haber ampliado

distancias duró poco. Diego Sancho finalizó, con la cabeza, una ofensiva visitante en el segundo palo (3-2). El autor de este tanto apareció, de nuevo, con un lanzamiento al travesaño antes de que los dos equipos enfilaran los vestuarios.

En la segunda parte, el conjunto castellonense trató de dominar más el balón, sobre todo, cuando coincidieron en la cancha los jugadores que hacen muy bien el juego de cuatro. A los locales, por tanto, les tocó aguantar y esperar su momento. El 4-2 se resistió al finalizar Miguel un veloz contraataque con un punterazo al palo y, en el otro lado, Toni puso las tablas en el electrónico (3-3). Faltó aguantar mayor tiempo la ventaja y, por consiguiente, haber acertado alguno de los disparos realizados sobre la meta defendida por Rafa López. De hecho, unos compases después de recibir el gol del empate, David Velasco se topó con el larguero. Cobarro cogió el testigo con un cabezazo fuera a la salida de un córner y Dani Ramos se mostró activo, pero sin acierto en la finalización.

Beto, ala brasileño de la escuadra comandada por José Escrich, avisó, con un chut al palo, de que la rendición no era una opción contemplada, a pesar de estar aguantando en defensa. La insistencia de la formación antequerana tuvo su efecto positivo en el minuto 37. Cobarro pisó hacia atrás el esférico en un pase que dejó solo a Burrito dentro de la zona de castigo. El 2 dejó sentado al cancerbero y recuperó la ventaja en un envite muy disputado (4-3). A continuación, la fortuna no acompañó a Quique Hernando. El cierre toledano, en un esfuerzo por despejar, marcó en propia puerta (4-4). La igualdad en el luminoso no se pudo romper en el tramo final. Tete pidió tiempo muerto y preparó un ataque de cinco con portero-jugador con solo 41 segundos por disputar. El BeSoccer CD UMA Antequera tiene una semana por delante para trabajar duro y, el próximo sábado 27 de noviembre, aumentar el valor de este punto con un triunfo en la Ciudad de Los Dólmenes frente al Ejido.

BeSoccer CD UMA Antequera: Conejo (P), Miguel ©, Óscar, David Velasco y Cobarro. También jugaron: Juan Carlos Torres (P), Ángel, Alvarito, Dani Ramos, Quique Hernando y Pablo.

Bisontes Castellón: Rafa López (P), David Señoret, Pele, Beto y Diego Sancho. También jugaron: Thiago (P), Gambín, Nacho Torres, Pedrito, Toni y Lorca ©.

Goles: 1-0 David Velasco (2’), 1-1 David Señoret (3’), 2-1 Miguel © (5’), 3-1 Quique Hernando (9’), 3-2 Diego Sancho (10’), 3-3 Toni (25’), 4-3 Burrito (37’) y 4-4 Quique en propia puerta (37’).

Árbitros: Antonio González y Antonio Nicolás. Amonestaron a Cobarro, Quique Hernando, Alvarito y David Velasco por los locales y a Diego Sancho por los visitantes.

Pabellón Fernando Argüelles.