Vodafone Giants, campeón de la Superliga de League of Legends.

Vodafone Giants se ha proclamado campeón de verano de la Superliga de League of Legends. El club malagueño de esports ha vencido (3-1) a UCAM en la gran final celebrada en Barcelona y ha logrado hacerse con el trofeo de Superliga por séptima vez en su historia, lo que confirma su dominio de la competición, pues no hay otro equipo con tantos títulos del campeonato nacional de League of Legends. En el encuentro decisivo, Antonio Espinosa Th3Antonio ha sido elegido MVP de la final.

Tras una campaña compleja, en la que Vodafone Giants se clasificó como sexto clasificado y en la última jornada para el play off, el conjunto dirigido por Alejandro Fernández-Valdés Jandro, Miguel Santos FearlessS y David Alonso Lozark ha ido de menos a más para hacerse con la copa de campeón de la competición que organiza la Liga de Videojuegos Profesional (LVP).

En la final, el conjunto formado por Th3Antonio, 113, Miniduke, Attila y Kasing ha tumbado a a un conjunto de élite como UCAM, hasta ahora vigente campeón tras su triunfo en el pasado split de primavera. Esta final se ha celebrado en formato presencial en el centro BIG C de Barcelona, primer evento físico de envergadura de la Superliga vez desde que se inició la pandemia de COVID-19. Para llegar al encuentro decisivo, Vodafone Giants tuvo que superar en cuartos de final a Cream Real Betis, entonces subcampeón, y a Movistar Riders, ganador de la fase regular.