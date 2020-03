Banco Sabadell financia a startups por valor de más de 280 millones de euros

Banco Sabadell ha otorgado ya más de 280 millones de euros de financiación a empresas de nueva creación, las startups. La entidad lleva más de seis años apoyando a este tipo de compañías emergentes, lo que ha elevado a más de 3.200 las startups que son clientes del banco. Además, a través de los vehículos de inversión BStartup 10, Sabadell Venture Capital e InnoCells, la entidad suma ya 75 compañías participadas directamente.

El compromiso de Banco Sabadell con el ecosistema emprendedor andaluz se forjó hace 6 años cuando el banco creó el programa BStartup de apoyo a jóvenes compañías innovadoras y tecnológicas, convirtiéndose en la primera entidad bancaria española en crear un programa integral para este tipo de compañías basándose en tres ejes: Oficinas especializadas en startups y empresas tecnológicas; inversión en equity e innovación colaborativa.

Desde entonces, Andalucía cuenta con tres oficinas especializadas en startups localizadas en los principales polos de emprendimiento de la comunidad: Sevilla, Málaga y Granada. Estas oficinas, atendidas por gestores especializados en startups, ofrecen productos desarrollados específicamente para ellas y han sido dotadas de un circuito de riesgos específico para las operaciones de crédito de este tipo de empresas. Esta especialización ha permitido alcanzar la cifra de crédito concedido hasta los 280 millones a nivel nacional.En palabras de Enrique Crespo, director Comercial Territorial Sur de Banco Sabadell, “un profundo conocimiento de este tipo de empresas nos permite, mediante el análisis especializado de este sector, alcanzar cifras de crédito concedido a Startups, que avalan el compromiso del banco por impulsar las jóvenes compañías innovadoras y tecnológicas. Andalucía cuenta con oficinas especializadas BStartup en las 3 localizaciones más dinámicas en emprendimiento, como son Sevilla, Granada y Málaga.

Asimismo, BStartup invierte anualmente 100.000 euros por proyecto en más de 10 Startups a cambio de una participación de capital social. Las compañías reciben además un acompañamiento personalizado. Banco Sabadell dispone también de dos vehículos de inversión que puede invertir en compañías en fases más avanzadas, como Sabadell Venture Capital o InnoCells, el ‘hub’ de innovación y vehículo de ‘corporate venturing’ de Banco Sabadell. Actualmente, Banco Sabadell cuenta con 75 startups en su cartera.

Además,este año BStartup ha invertido en la startup andaluza Le Room Service, la primera empresa española 100% especializada en la externalización de servicios de restauración hotelera. El programa BStartup ha tenido voluntad desde sus inicios de ser un dinamizador del ecosistema local, así desde sus inicios y siempre en colaboración de los principales agentes de Andalucía, BStartup coorganiza eventos como Venture on the Road, un road show en busca de las mejores startups de toda España, que nunca falta a su cita en Andalucía de la mano de la Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidades de la Junta de Andalucía.

En el último año, también ha puesto en marcha la iniciativa SI Connect Sevilla, donde acompañado de la Junta de Andalucía y la aceleradora GoHub de Global Omnium se dan cita los inversores y startups locales.

Más allá de Barcelona y Madrid

Y a finales de febrero, BStartup, junto a Andalucía Open Future, Ayuntamiento de Valencia, Metricson, Lawesome, ADEGI, Google for startups y otros agentes, impulsó The Others 2020. Esta jornada, que nació en el marco del movimiento Tech Spirit Barcelona –surgido tras la cancelación del MWC y el 4YFN–, fue organizada con el objetivo de presentar ante los fondos nacionales e internacionales a las diferentes startups de los ecosistemas de más allá del circuito de Barcelona y Madrid, como los de Valencia, País Vasco, Galicia y Andalucía. El evento se celebró con lleno absoluto en la sala La Nau de Barcelona. La Startup andaluza Berba, plataforma de traducción con inteligencia artificial fue premiada en la categoría de startup más innovadora.

En su conjunto, estos ecosistemas cuentan con más de 1.100 startups, lo que representa el 20,47% del total de España. Así mismo, aglutinan el 22,34% de los business angels y venture capital que operan en territorio español y albergan algunas de las aceleradoras e incubadoras más importantes del país.*

Enrique Crespo: “BStartup se creó como un programa integral de apoyo a estas jóvenes compañías tecnológicas, muchas de ellas llamadas a ser las grandes compañías del futuro. Desde sus inicios, hemos tenido la voluntad de acompañar al ecosistema emprendedor andaluz. Tenemos acuerdos de colaboración con los principales agentes del emprendimiento de la comunidad y somos muy activos en impulsar eventos que faciliten el encuentro entre startups e inversores: Alhambra Venture, SI Connect o Venture on the Road son prueba de ello.”