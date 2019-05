Hace cuatro años y dos días que el candidato a la alcaldía de Málaga por Ciudadanos, Juan Cassá, afirmó tras sus primeras elecciones que “no vamos a pactar, no busco sillas ni cargos en el Ayuntamiento”. Luego la historia fue la que fue y, a pesar de ello, tras las elecciones municipales de este 26 de mayo, Cassá se reafirma con una sentencia más contundente si cabe: “No apoyaremos a ningún partido político que tengan a imputados, o investigados, como los quieran llamar, en sus listas electorales; para nosotros este es un requisito indispensable”.

Los resultados para Ciudadanos Málaga no han sido, sin embargo, los esperados: han perdido un concejal con respecto a los comicios de 2015, y aunque siguen siendo llave de gobierno para que el PP de Francisco de la Torre alcance la alcaldía, Cassá afirma que la ejecutiva nacional de su partido se reunirá a partir de hoy lunes para tomar "las decisiones oportunas, pero lo que tenemos claro", volvió a insistir el líder malagueño de Cs, "es que no vamos a pactar con ningún partido con investigados en sus filas". Ante esta insistencia, y ante la pregunta de si, o sale del PP Francisco Pomares, o Cs no le dará su apoyo tras estas elección, Cassá volvió a repetirse:“Creo que estamos siendo muy claros con nuestras palabras”.

Cs Málaga se ha de reunir todavía para mantener conversaciones con su ejecutiva nacional para dar sus siguientes pasos a lo largo de la semana que se le presenta y que promete ser complicada.

Juan Cassá, candidato de Cs "Cs vuelve a ser determinante una vez más para el gobierno de esta ciudad"

No obstante, Cassá tiene claro que "Cs vuelve a ser determinante una vez más para el gobierno de la ciudad de Málaga", a pesar de que más de 5.000 malagueños han dejado de apoyar su candidatura. "Nos hemos quedado a unos 900 votos de conseguir un tercer concejal, pero así es el juego, así son las elecciones", sentenció.