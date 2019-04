El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, no ve problema en que la número 6 de su lista a la Alcaldía de Málaga haya estado en Ciudadanos. Así, el regidor ha restado importancia al hecho de que María Rosa Sánchez, uno de sus fichajes que va como independiente, se diera de baja del partido naranja días antes de ser anunciado que formaría parte de la candidatura del PP.

"No pregunto a la gente de dónde viene sino hacia dónde quiere ir", ha agregado De la Torre, que ha destacado de Sánchez su perfil "profesional, no político" y de la que ha dicho tenía una "afiliación 'light' o ligera" en el partido naranja.

De la Torre, tras ser cuestionado por los periodistas, ha detallado que cuando él tiene noticias de la existencia de Rosa Sánchez es por un esquema "profesional, no perfil político" dada su preparación y para que "sea útil en el equipo de gobierno futuro si en las elecciones los ciudadanos nos dan la mayoría suficiente para ello".

Ha afirmado, además, que en la conversación mantenida entre ambos De la Torre le preguntó a Sánchez si había "una capacidad de conectividad política con nosotros -el PP-, y si no de afiliada, que no es condición 'sine qua non', al menos una postura independiente".

En este punto, ha continuado, es cuando ella comenta que tiene una vinculación de haber sido solicitada para dar ideas en materia de turismo a Ciudadanos hace años e, inclusive, se materializa en una afiliación, pero que, sin embargo, la misma "ha tenido muy pocos resultados; no se ha traducido en una presencia en la vida del partido".

"Una afiliación light" a Cs, según De la Torre

Es más, ha puesto como ejemplo que no conocía personalmente ni a Juan Cassá ni a Alejandro Carballo, portavoz y viceportavoz municipal, respectivamente, lo que dicho es un "ejemplo de tipo de afiliación 'light', ligera". "Es un tema, por tanto, en el cual no ha habido una motivación de decir vamos a ir a buscar a alguien de tal o cual grupo; no pregunto a la gente de dónde viene sino hacia dónde quiere ir", ha reiterado.

Por ello, ha insistido en que María Rosa Sánchez "ve ilusionante la tarea que se está definiendo y es una decisión muy personal suya para figurar como independiente", ha añadido, precisando que "si ha sido precedido de esa baja es un tema personal e igual yo no tengo que entrar".

"Yo no he planteado una condición de que deje de estar; ella habrá pensado que es coherente que si está en la lista del PP como independiente, que no tengo ningún problema de que haya independientes, encantado porque es sensación de apertura de nuestro grupo político a la sociedad y vida de Málaga; que haya hecho esa separación de Ciudadanos a la que pertenecía de esa forma ligera o 'light'. No hay ningún problema", ha defendido.

Por último, ha insistido en que "a nadie le pregunto si ha estado vinculado previamente a tal partido para empezar a hablar de un proyecto político en el cual tratamos de ilusionar a gente para que la ciudad vaya lo mejor posible en todos los temas, y en este caso se trata de promoción turística y captación de empresas para Málaga".