Sin mucho tiempo aún para digerir los resultados, Eduardo Zorrilla, el número uno de la coalición Adelante Málaga, convertida en la tercera fuerza más votada en el Ayuntamiento de Málaga, analiza el panorama abierto tras el 26M. Agradece a los 25.000 votantes el apoyo dado y a la militancia el “excepcional trabajo” en esta campaña.

–¿Qué valoración hace de los resultados?

–Para nosotros, a pesar de que nos consolidemos como tercera fuerza política cuando éramos la quinta y que hayamos subido el número de concejales, no es satisfactorio. No hemos conseguido los objetivos que nos habíamos marcado, en primer lugar propiciar una mayoría de izquierdas en la ciudad de Málaga. Además, teníamos mayores expectativas de crecimiento.

–¿Qué ha motivado esto?

–Creo que ha habido una desmovilización, sobre todo del voto de izquierda, de los barrios trabajadores. Una desmovilización que se ha visto a nivel general en toda España y que nos ha perjudicado mucho. Eso junto con otras fuerzas de izquierdas como Málaga Ahora que no quisieron sumarse a la confluencia, que no han obtenido concejal, como ya advertí durante la campaña, ha restado unos votos que hubieran sido de oro para tener una mayoría de izquierdas en Málaga. Esos votos han ido a la basura.

–¿La unión IU-Podemos no ha resultado tan efectiva como cabía esperar?

–Hemos obtenido unos resultados, en general, que no han sido los que esperábamos, pero analizándolos para mí la conclusión es opuesta. Si vemos donde hemos ido separados, salvo contadas excepciones, ha sido un desastre para las dos. Así que nosotros seguimos apostando por la confluencia. Habrá que corregir cosas, hacer autocrítica, planteamientos nuevos, pero creo que estos resultados fortalecen en ambos partidos el camino de la confluencia.

–¿Qué escenario se plantea ahora?

–Tenemos un PP que ha salido reforzado gracias a la movilización del voto de derechas y al tirón que tiene Francisco de la Torre. Ahora bien, no tiene mayoría absoluta y Cassá dijo que no iba a apoyar ningún gobierno que tuviera personas investigadas judicialmente en sus filas y el PP los tiene. Cabe otra posibilidad, no está todo dicho. Si Ciudadanos y Adelante Málaga votamos a favor de Daniel Pérez se puede propiciar un cambio en Málaga. Nosotros estaríamos dispuestos aunque no entráramos en el gobierno. Y le pediríamos al señor Cassá que cumpla su palabra y propicie el cambio. Pero se necesita el voto de Ciudadanos, no solo la abstención. La ley no prevé en los Ayuntamientos la segunda votación. Así que si el candidato no tiene mayoría absoluta, es elegido alcalde el candidato más votado en las elecciones.

–¿Se repetirán otros cuatro años de mandato de De la Torre?

–Hay dos opciones, que gobierne De la Torre gracias a un pacto con Ciudadanos y salga en la primera votación del pleno de constitución. Ese acuerdo puede ser de investidura como fue en 2015 o de gobierno, pero sería faltando Cassá a su palabra. Y la otra, que Ciudadanos y nosotros votemos a favor del candidato del PSOE. Si no fuera así, saldría elegido De la Torre con mayoría simple.

–¿Han hablado ya con Pérez y Cassá?

–Sí hablé con Daniel Pérez de esta posibilidad. Juan Cassá me contestó que hablaríamos esta semana.

"El gobierno del PP y del propio Francisco de la Torre está agotado políticamente, sin proyecto de ciudad”

–¿Ciudadanos tiene la llave?

–No solo Ciudadanos, también nosotros, que tenemos un concejal más que ellos. Ciudadanos tiene la llave para darle al PP el gobierno, por ahí se basta. Pero para propiciar un cambio en la ciudad hay una puerta con dos cerraduras, y una llave la tenemos nosotros y otra ellos, sin una de las dos no se abre la puerta del cambio.

–¿Por qué cree que necesita la ciudad el cambio?

–Creemos que tras 24 años de gobierno del PP, tanto el equipo de Gobierno como el propio De la Torre están agotados políticamente, sin proyecto de ciudad, Málaga está estancada, ha ido anunciando los grandes proyectos elecciones tras elecciones, de forma reiterativa, pero los problemas de la limpieza, de los bomberos, de la Policía Local revelan esa parálisis. Además, hay un abandono de los barrios enorme. El modelo del PP ha sido el de ciudad escaparate, invirtiendo todo en las áreas que están en los recorridos turísticos. Málaga ha cambiado pero de forma muy desigual.

–¿Ha sido una sorpresa que Vox no entrara?

–Cabía una posibilidad pero ya veíamos ciertos indicios de que se había desinflado mucho, de que parte de ese voto que se dio en las generales iba a ir al PP de nuevo, como ha ocurrido. Es una fuerza que está a la baja, lo cual no quiere decir que haya que despreciar el peligro de la ultraderecha. Uno de los aspectos positivos es que no haya entrado una fuerza que plantea abiertamente recortar derechos y libertades, retroceder en la igualdad de género, abiertamente homófoba y con un discurso xenófobo y autoritario.