Los días previos han sido duros y lo que queda por vivir, la jornada electoral de hoy y sus consecuencias posteriores, también lo serán. Así que el sábado de reflexión siempre se plantea para los candidatos como una especie de oasis, un día en el que se pueden permitir el lujo de descansar, de intentar recuperar las horas no dedicadas a sus seres queridos, de ponerse al día con los amigos, de contar las anécdotas de estas últimas semanas o hablar, simplemente, de Juego de Tronos. Es el momento de disfrutar del trabajo hecho pensando aún que dará sus frutos en las urnas.

Este sábado, los líderes de los seis partidos principales que se disputarán la alcaldía de Málaga han hecho deporte, han almorzado en familia, han paseado al aire libre y han descansado en casa. Francisco de la Torre ha sido el más madrugador. A las 9:30 ya había colgado en sus redes sociales sus fotografías nadando en la piscina del Club Mediterráneo.

“Mi sábado de reflexión ha comenzado con natación al amanecer y continuará con despacho en el Ayuntamiento para revisar documentación, una visita pendiente a un buen amigo, almuerzo en familia y lectura de prensa atrasada”, apuntó este sábado el líder popular, además de desear a todos que disfrutase “de este magnífico día”.

El candidato socialista Daniel Pérez desayunó con su pareja en el paseo marítimo Antonio Banderas. “Vamos a almorzar con mis padres y mi hermano en un chiringuito de Pedregalejo y por la tarde hemos quedado con amigos para tomar un café y desconectar un poco”, indicó Pérez poco antes del medio día.

Rosa Galindo, candidata por Málaga Ahora, la tercera fuerza política en el actual equipo de gobierno municipal, pasó la mañana en La Colmena, la sede del partido en la avenida de Velázquez. Allí, junto con otros miembros de Málaga Ahora, han limpiado y preparado la sede de cara a la noche electoral. Luego se marchó a comer en la playa con una amiga y pasará la tarde con su hija menor, la única que aún vive en casa y que acaba de cumplir 18 años.

La joven votó por primera vez en las pasadas elecciones generales y los de este domingo serán sus segundos comicios. Las últimas horas del sábado las han reservado para descansar y ver una película en casa. En la jornada electoral Galindo actuará también de apoderada de su partido, por lo que se presenta un domingo bastante largo. Coger fuerzas es casi de obligado cumplimiento.

Juan Cassá, candidato por Ciudadanos, ha centrado el día en su pilar más básico, la familia. Ha pasado la jornada de reflexión con su mujer y sus cinco hijos, tranquilo y al aire libre, disfrutando de unos bocadillos y viendo jugar a los pequeños en el Parque de la Paloma de Benalmádena.

El candidato de Adelante Málaga, Eduardo Zorrilla, empezó su día también a nado, aunque en mar abierto. Ya a las ocho de la mañana estaba dentro del agua. Después, a las 11:00, participó en una campaña de limpieza de Ecologistas en Acción en los Baños del Carmen. Luego se fue a La Nave a echar un rato con los cubanos que organizan el V encuentro de cubanos residentes en el Sur de España.

Y el candidato de Vox, el partido que aún no tiene representación en el Ayuntamiento de Málaga, José Enrique Lara, ha dedicado el día a estar en casa con su gran familia. En su domicilio de Churriana cortó leña para el invierno, jugó a juegos de mesa y almorzó con sus siete hijos.

“Recuperar un poco el tiempo de no estar con la familia, echar un rato de juegos de mesa, que me vean la cara hoy, estar pendiente de ellos y en familia”, así quiere Lara vivir su jornada de reflexión. “Pasaremos la tarde juntos, charlando, contando anécdotas de la campaña y mañana disfrutaremos de los resultados del trabajo tan duro que han hecho todos los afiliados, que es muy de agradecer porque sin ellos esto no hubiese sido posible”, concluye.