“La sierra de Mijas tiene un potencial enorme que no se aprovecha”

Esperanza Fernández es natural de Fuengirola aunque afincada en el municipio vecino de Mijas desde que era pequeña. Sus obras se caracterizan principalmente por estar hechas con elementos recogidos directamente de la naturaleza. Desde hace casi un año se encuentra en Ayamonte, Huelva, desde donde va y viene, para llevar a cabo un proyecto de permacultura y bioconstrucción dentro de una comunidad ecológica.

–¿Qué es lo que más le gusta de Mijas?

–A mí personalmente lo que más me gusta de Mijas es toda su parte de naturaleza, su sierra. Tiene una parte absolutamente comercial que ya conocemos todos y que forma parte de la Costa del Sol, pero tiene otros muchos recursos y atractivos que no se publicitan o potencian lo suficiente. Afortunadamente, después del descontrol urbanístico que hemos vivido en la costa parece que el gobierno ha tomado mano en este asunto y se están protegiendo zonas para que no se construya más de lo establecido y para preservar lo que nos queda de naturaleza. Mijas tiene un latifundio enorme que llega hasta Ojén y que es una pasada.

–¿Qué cree que debe mejorar?

–Evidentemente, para que una ciudad funcione siempre hay cosas que mejorar, pero yo creo que lo más importante está en las bases, en los niños. Hay que trabajar con las nuevas generaciones, desde los colegios, en fomentar la ecología, el reciclaje y una buena alimentación. Creo que hacen falta más campañas de este tipo en los centros escolares, desde las instituciones o, en este caso, desde el Ayuntamiento.

–En sus obras se inspira mucho en la naturaleza, ¿cree que Mijas vive de espaldas a su sierra?

–Completamente, la sierra de Mijas tiene un potencial enorme y no se aprovecha lo suficiente. Personalmente tenía un proyecto de land art que me gustaría haber llevado a cabo en Mijas pero para el que finalmente no conté con el apoyo necesario, por lo no se pudo llevar a cabo. Lo que quiero decir con esto es que la sierra de Mijas cuenta con un montón de recursos a los que se les podría sacar mucho partido. También necesita mucha más protección, no podemos volver a pasarpor un incendio como el de hace unos años.

–¿Mijas vive demasiado de la herencia del ‘sol y playa’?

–Yo siempre que viajo lo digo, la Costa del Sol no es solamente playa, hoteles y discotecas, hay mucho más. Está claro que vivimos del turismo y que todo esto es un motor económico importantísimo para la población que vive en la zona, me parece normal y hay que aprovechar los recursos que tenemos para vivir, pero detrás de todo eso tenemos una sierra que es una maravilla, un pinsapar que es único en el mundo y uno de los pueblos más bonitos de la costa. Ya lo dice el eslogan: Mijas es inmensa.

–¿Está masificada?

–Eso es una realidad. Tenemos urbanizaciones fantasmas que han sido construidas durante el boom inmobiliario y que ahora están prácticamente vacías. No podemos seguir construyendo por construir.

–¿Qué le pediría al nuevo gobierno resultante de las elecciones de este domingo?

–A nivel general creo que Mijas es un municipio que funciona bastante bien aunque tiene sus carencias. Bajo mi punto de vista, en la línea de lo que comentaba antes, una de las líneas de actuación pasaría por fomentar y valorar el patrimonio natural que nos queda. Durante muchos años nos hemos vendido al mejor postor, ahora toca preservar y conservar lo que tenemos.