–Usted presume de ser alguien que se ha hecho así mismo. ¿Eso le capacita para ser alcalde?

–Sin lugar a dudas. El perfil de una persona sabe lo que es levantar la persiana de su negocio es el mejor posible, porque mimo hasta el último céntimo de euro de los impuestos de los malagueños. Cuando entré en el Ayuntamiento me sorprendió que muchos políticos hablasen de cifras astronómicas como quien habla de la vuelta del pan. Lo que la gente quiere son perfiles de políticos iguales a los vecinos.

–¿No juega en su contra no haber gestionada en lo público?

–No. En cuatro años hemos aprendido a hacer una oposición responsable y tenemos que dar un pasito más y gestionar y gobernar. Eso no me asusta, lo he hecho muchos años en mis pequeñas empresas.

–¿Qué será un fracaso para Juan Cassá el 26 de mayo?

–Conseguir los mismos resultados que en 2015. Todo lo que sea crecer es positivo porque indica una línea de consolidación. Nuestro proyecto es a medio y largo plazo pero estoy convencido de que vamos a aumentar bastante. El 28 de abril abrimos las urnas y Cs rompió la barrera del 20%. No solo vamos a conseguir mejores resultados, sino que vamos a ser la primera fuerza.

–¿Cuál es la primera medida que adoptará si es elegido alcalde?

–Una auditoría de gestión de la Gerencia de Urbanismo. También revisaría los espacios de la ciudad para hacer una política de parques, y trataría de bajar al máximo la deuda.

–Hasta hace pocos meses, Cs era socio de investidura del PP. Lo de la auditoría no se lo oí antes...

–Lo llevábamos en el anterior programa porque entendemos que la gerencia es el tapón del crecimiento de la ciudad. Es un organismo en el que hay que trabajar en profundidad y al que hay que darle un giro de 180 grados.

–¿Cuáles son los tres principales proyectos que destaca de su programa?

–Modificar el modelo productivo de la ciudad, formación de los más jóvenes y un PTA más potente. Lo primera pasa por hacer un estudio de los suelos industriales para traer más inversiones. Málaga no tiene suelo para alquilar naves de entre 1.500 y 3.000 metros cuadrado. Creemos también que en la zona de San Andrés se puede impulsar un parque tecnológico relacionado con el mar.

–¿Qué es eso de la economía azul?

–Son todo tipo de empresas relacionadas con trabajos vinculados al mar. Las empresas que hay en la provincia facturan del orden de 60 millones al año y creemos que hay que hacer una centralidad en la zona de San Andrés, muy ligada a las nuevas tecnologías. Empresas ligadas a túneles del viendo, robótica marina, buceo de aguas profundas. Podemos hacer un parque tecnológico en el puerto relacionado con el mar.

–¿Con quién tiene claro Cs que no pactará tras el 26M son necesarias las alianzas?

–Con cualquier partido que se aleje de la Constitución.

–¿Eso es Vox?

–No sé las propuestas que tiene para el Ayuntamiento y no sé si va a tener representación.

–¿Es Málaga Ahora?

–Es muy difícil que nos pongamos de acuerdo con ellos. Actualmente diría que imposible.

–¿Es de fiar alguien que firma un documento para apoyar el presupuesto y luego lo incumple?

–El señor De la Torre desde que dijo que iba a ser candidato a la Alcaldía cambió el paso con Ciudadanos y dejó de cumplir con nosotros...

–Pero ese fue el acuerdo del presupuesto de 2018, yo le hablo del presupuesto de 2019...

–Ah, me habla de este año...

–Es es el documento que incumple Ciudadanos.

–Firmamos eso antes de saber que había concejales imputados por malas praxis políticas. Firmamos porque queríamos tener en 2019 presupuesto. Si hubiera cumplido con lo que firmó el PP con Cs en 2015 habría presupuesto. El único culpable de que no sea así es Francisco de la Torre.

–¿No hubiese sido más responsable por su parte apoyar unas cuentas en las que creía?

–Hay un peldaño superior que es la regeneración política.

–En este momento sigue habiendo dos ediles investigados por Villas del Arenal. Si el 27 de mayo siguen en esta situación, ¿se sentará a la mesa de De la Torre?

–Si sigue incumpliendo sistemáticamente con lo que firmó en 2015... Para entrar como candidato tengo que firmar una carta ética con mi partido, en la que se dice que si soy investigado judicialmente tengo que dejar mi acta de concejal. Es lo voy a exigir a todos los partidos. Le recuerdo al señor De la Torre que es alcalde porque el PP firmó ese documento. Puedo asegurar que si sigue en la línea de tener investigados dentro de sus listas Cs no va a ser cómplice de nada.

–¿Entre Francisco de la Torre y Daniel Pérez con quién se queda?

–Con Juan Cassá. Con cualquier malagueño que quiera sumar, que quiera un cambio tranquilo y con la gente que cumpla con lo que firma. Pero estoy convencido de que nos van a tener que apoyar a nosotros.

–¿Sigue defendiendo que el Centro tenga calificación turística?

–Sí porque es el uso mayoritario, pero también creo que la almendra hay que ampliarla y hay que descentralizar parte de turismo llevándolo a la zona Este, que necesita un plan especial igual que el que se hizo en el entorno de la Catedral. Ese distrito puede ser un polo de atracción y se puede descentralizar el turismo en el Centro, que está llegando a cotas de saturación.

–¿Por qué Málaga necesita un hotel de 150 metros en el puerto?

–Porque necesita ser puerto base de cruceros. Necesitamos atraer un turismo de lujo.

–¿Y una torre garantiza eso?

–Es fundamental, porque si no hay cierto turismo que no viene, el de lujo, que quiere ir a un hotel cerquita de donde salen los cruceros...

–¿Juan Cassá va a ser un alcalde 24 horas?

–No. Juan Cassá es una persona que genera equipos, que da responsabilidades, que quiere ser un ejemplo para la ciudadanía. Un alcalde tiene que gestionar bien y estar más en el despacho y menos en la calle.

–Fue recientemente padre y cumplió el permiso de paternidad. ¿De haber sido alcalde hubiese actuado del mismo modo?

–Hay gente que me ha dado las gracias por dar ejemplo. Si vuelvo a tener un hijo, sea lo que sea, me voy a coger el permiso paternal porque la familia es importantísima. Soy padre a todas horas. El mismo día en que iba a parir mi mujer estaba trabajando porque es autónoma y yo estaba cuidando a mis hijos.