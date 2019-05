Laura Pou es natural de Madrid pero reside en la costa desde hace más de 20 años. Es paisajista y presidenta de la Asociación de Empresarios para la Vivienda de Alta Calidad (DOM3) en Marbella, desde donde hace un repaso por el paisajismo de la ciudad y el estado de las comunicaciones.

–¿Cómo definiría el actual paisaje de Marbella?

–El principal problema del paisaje de Marbella, Estepona, Benahavís y, en general, de la costa, es la falta de identidad. El paisaje se ha ido deteriorando de manera muy significativa por la falta de cuidado y por la falta de una legislación contundente. Con esto no quiero decir que se deje de construir, ya que el turismo residencial forma parte del motor económico de la zona, pero sí tener mucho cuidado con lo que se hace. Llevo veraneando aquí desde los 7 años y recuerdo cómo ir de Marbella al Don Pepe era una excursión porque viajabas entre cañaverales, o ir de romería a Sierra Blanca entre pinos. Era algo que en Madrid no teníamos. Pues desde que empecé a veranear aquí hasta que hace 24 años decidí venirme a vivir definitivamente he podido ver toda esa transformación.

–¿Y en qué cree que se puede mejorar?

–Creo que hace falta una legislación clara y contundente en la que estén de acuerdo como mínimo esos tres municipios, pero me atrevería a decir que desde Málaga a Sotogrande. Creo que esta zona es muy particular y hay que cuidar mucho la arquitectura. Una de las cosas por las que peleamos es esta arquitectura impersonal que está llenando la costa y que podría encontrarse en cualquier lado. No estamos en contra de la arquitectura contemporánea, lo que quiero decir es que ese tipo de construcciones no puede estar interactuando con esa otra arquitectura tradicional muy de aquí y en zonas muy consolidadas. Eso hace que el paisaje pierda identidad.

–¿Qué piensa de la movilidad en la Costa?

–Esto es una locura y no sé por qué no se soluciona. No puede ser que yo que precisamente he vivido en Madrid y he salido como una loca de allí por los atascos ahora los tenga aquí todos los días. Esto es algo que hay que solucionar y no me vale con que la competencia la tiene fulano o mengano, esta carretera no puede estar colapsada cuando se podía liberar la autopista. Mira, hace unos días tenía que ir a Madrid y hubo un accidente a la altura de la Cala de Mijas. La carretera estuvo cortada 4 horas. Perdí el AVE. Pero es que me llamó un amigo que también tenía que coger un avión y me dijo que estaba atrapado en la autopista de peaje. ¡Se había colapsado también! Hay que llegar a un acuerdo con esa concesionaria y decirle que en momentos puntuales levante la barrera porque tiene que pasar la gente. Ya veremos cómo nos entendemos después de manera económica, pero hay que buscar una solución.

–¿Qué le pediría al nuevo gobierno?

–Que se paren a pensar antes de actuar y que consulten con la gente que vive y trabaja aquí. Personalmente me parece que traer a un equipo de Sevilla a desarrollar el PGOU de Marbella está muy bien, y con todos mis respetos probablemente sean muy buenos arquitectos, pero es que este sitio es muy particular. Nada tiene que ver Marbella con Málaga ni con Andalucía ni con cualquier otra provincia. Hay que hacer un esfuerzo por comprender la complejidad de este territorio, y no quiero decir que igual no sean ellos los que lo hagan, pero sí asesorados con profesionales solventes de la zona.