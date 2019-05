Melchor Durán es el director del conocido circuito rondeño Ascari, una de las grandes joyas de la oferta para turismo de alto poder adquisitivo de la ciudad del Tajo.

–¿Cómo ve la situación de Ronda y su comarca?

–Yo la veo como siempre, con muchas oportunidades que no se llevan a cabo ni se aprovechan. Creo que es una tierra de oportunidades en la que los visitantes que llegan flipan aquí, creo que no nos damos cuenta. Tenemos el mejor sol, la mejor montaña, el mejor vino, el mejor jamón, la amabilidad en el trato, las playas, Marbella, Sevilla, lo tenemos todo pero, sin embargo, pero no lo damos a valer y no cuidamos ese turismo como se merece.

–¿Por qué cree que ocurre algo así?

–Creo que pensamos que los que vienen lo harán siempre y eso no es así, puede que hace 50 años sí lo fuese porque Ronda era cabeza de comarca y todo el mundo pasaba por aquí para comprar o ir al médico, pero eso ya se acabó. Y el turista menos todavía. Si el rondeño no entiende que el que viene aquí es porque quiere y hay que conseguir que le diga su círculo de amigos y familia que venga porque será tratado correctamente y es un sitio súper bonito, pues iremos perdiendo hasta que nos quedemos aislados.

–¿Qué hay que darle a ese cliente de alto poder adquisitivo para que visite Ronda?

–Servicios adecuados, no hay más. El cliente paga algo y el cliente quiere recibir lo que paga de forma amable, sincera y profesional. Yo he visto muchas cosas que me han llamado la atención porque hay muy buenos locales y profesionales, aunque hay otras que me llamaron la atención muy negativamente. En Ronda hay una cosa que me llama mucho la atención y es que profundamente no se entiende que vivimos del turismo. No tenemos en nuestro ADN que vivimos del turismo.

–¿Turismo y agricultura deberían ir de la mano?

–Así como suena no, la verdad. Lo que ocurre es que de la agricultura se saca el vino y los buenos productos que tenemos en Ronda y se debería apoyar. Lo que es el corazón es el turismo y está rodeado por agricultura y ganadería, pero el centro de trabajo es el turista. Insisto, creo que la gente de Ronda no lo tiene en su ADN. En otras ciudades se ve claramente que viven del turismo.

–¿Qué papel tienen que jugar las comunicaciones?

–Hoy día las comunicaciones está claro que es algo importante. La gente cada vez quiere ir más rápido de un sitio a otro, pero soy de los que considero que en el tema de carreteras, por ejemplo, una mejora considerable de lo que tenemos es mucho mejor que una autovía. Una carretera en condiciones, con su arcén ancho, con buena señalización, con buen asfalto desde aquí a Málaga y a la costa, mantenida correctamente, es suficiente. Además, ese tipo de vías tiene su encanto, una autovía es aburrida y mata el conducir para disfrutar. Creo que una buena carretera, lo que sería hoy día en el siglo XXI una buena carretera es válido para ir desde aquí a Málaga, Marbella o Antequera. No creo que sea necesario más.

–¿Cree que hay otras oportunidades más allá de turismo y agricultura?

–Yo diría que no. Tenemos que basarlo en turismo, que sea el centro, y ese turismo traerá nuevos negocios y nuevas formas de operar la agricultura y ganadería. Si cuidas al turista, si cuidas al turismo, te vendrá todo lo demás automáticamente. Lo que tenemos que tener claro es que Ronda y la comarca es turismo