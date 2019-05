La Junta entra en campaña

Con la frontera de lo institucional y orgánico disuelta, toda campaña electoral acaba por convertirse en una mezcla de discurso partidista y oficial. La segunda jornada de campaña en Málaga capital vio entrar de lleno a la Junta de Andalucía, y más concretamente a su presidente, Juan Manuel Moreno Bonilla, en el debate. Lo hizo para defender sin ambages al candidato del PP a la reelección en la capital, Francisco de la Torre, que cumple ahora 19 años al frente de la Casona del Parque y que aspira a mantenerse por sexto mandato consecutivo.

Frente a quienes hablan de la necesidad de propiciar en las urnas un cambio en el Consistorio, Moreno Bonilla no dejó lugar a la duda: "el cambio en Málaga es Paco de la Torre porque es el que ha cambiado Málaga de una punta a la otra". "Que no vendan cuentos. ¿Cambio a qué? ¿A la incertidumbre de partidos y candidatos sin experiencia en la gestión, de aquéllos que tendrían que pactar con partidos radicales?", se preguntó, apostillando: "O avanzamos con Paco de la Torre o retrocedemos con un cóctel de siglas con resultado incierto".

El también presidente de los populares andaluces, que tuvo un recuerdo para la "familia socialista" tras el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba, apuntó al regidor popular como responsable de la transformación vivida en las últimas décadas y ello a pesar de no contar con el apoyo de la Administración regional. Un escenario alterado ahora con la llegada del PP al Gobierno andaluz.

"Por primera vez hay un presidente que sabe interpretar los anhelos de los malagueños, un gobierno dispuesto a dejarse la piel por Málaga", dijo ante varios centenares de simpatizantes reunidos en el Parque de la Alegría, en el distrito de Ciudad Jardín. Pero para poder ir adelante reclamó "un aliado en Málaga, un alcalde con el que podamos sintonizar, que entienda nuestras reformas, con una visión de sociedad parecida a la nuestra; necesitamos de verdad que Paco de la Torre siga siendo alcalde de Málaga los próximos cuatro años".

Moreno Bonilla habló del alcalde como "un hombre tenaz, por decirlo fino; cabezón, para que nos entendamos, que cuando coge el punto y dice por aquí es por aquí", recordando su apuesta de convertir Málaga "en la capital cultural del sur de España y de Europa". "Cuando empezó a hablar de traer grandes museos como el Pompidou y Ruso hubo carcajadas en algunos adversarios, pero gracias a su enorme tenacidad, movió Roma con Santiago...", valoró.

Al presidente andaluz le secundó en sus alabanzas el presidente del PP de Málaga y consejero de Presidencia de la Junta, Elías Bendodo. "Es el mejor alcalde que ha tenido Málaga en toda su historia”, dijo de De la Torre, al que responsabilizó de haber impulsado "solo" la transformación de la capital de la Costa del Sol. "Qué suerte tenemos ahora; imaginaos las reuniones del alcalde y el presidente de la Junta; me atrevo a decir que los mejores cuatro años de Málaga están por llegar si renovamos la confianza en la Alcaldía", sentenció.

Bendodo, que admitió los resultados negativos de las generales del 28 de abril, defendió las municipales del 26-M como una "segunda vuelta" en la que "sólo hay dos opciones". "Si no queremos que haya un alcalde del PSOE hay que votar a Paco de la Torre; todo lo que no sea eso da alas a que haya un alcalde del PSOE”, subrayó, advirtiendo a quienes en los comicios pasados optaron por apoyar a Ciudadanos o a Vox. “Muchos nos dicen que en las municipales no nos van a fallar, a ver si es verdad”, confió.

"Hasta los comunistas lo votan”, se oyó decir a uno de los presentes, afirmación que fue aprovechada por el presidente de los populares para recordar que hasta la alcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, "que es de Podemos, dice que lo votaría".

De la Torre cerró el acto, a su estilo, enumerando uno por uno los parques ejecutados en los últimos años y los que se impulsarán en el futuro, informando incluso de que en la Laguna de la Barrera las farolas son fotovoltaicas, "se iluminan cuando hay un viandante". Criticó a la Junta por no haber reconocido "el potencial de Málaga" en los últimos años y por, “en muchas ocasiones obstaculizarlo". "Sé que estáis convencidos", dijo a los presentes, a los que pidió que se muevan "para convencer a los que no están convencidos".

Mientras los populares encendían los ánimos en el Parque de la Alegría, dos de las formaciones del bloque de izquierdas, Adelante Málaga (alianza de IU y Podemos) y Málaga Ahora coincidieron en dar a conocer ayer sus propuestas en materia de protección del patrimonio.

Rosa Galindo, cabeza de cartel de Málaga Ahora, informó de que en el periodo de gobierno de De la Torre en el Ayuntamiento han sido demolidos más de 200 edificios del Centro, un dato que calificó de "salvaje". "La excepción se ha vuelto la norma para el gobierno del PP, que siempre encuentra el modo de justificar esas demoliciones", expuso.

Acompañada de varios miembros de su candidatura, Galindo ofreció estos datos junto al solar sobre el que hasta hace unas semanas se levantaba La Mundial. "La verdadera razón de estas demoliciones es la pura especulación: en 9 de cada 10 casos se aumenta el índice de edificabilidad en el solar resultante, las más de las veces en un 25%", expuso. "El patrimonio es un recurso limitado y único, que dota de significado, autenticidad y belleza nuestra ciudad, de manera que atentar contra él es ir contra nuestra memoria, y sin memoria no hay ciudad", expuso.

Para poner freno a esta dinámica, el partido se compromete a no otorgar licencias "que contemplen las modificaciones de volúmenes y altura, ni siquiera aunque haya retranqueo". Entre las medidas analizadas está el cumplimiento "exhaustivo" de la figura de Bien de Interés Cultural que pesa el sobre Centro histórico y aprobar una moratoria de demoliciones hasta que se actualice el catálogo de bienes protegidos del casco antiguo y del resto de la ciudad.

Por su parte, Adelante Málaga, que también eligió el solar de La Mundial, avanzó su intención de crear un plan de recuperación, protección y rehabilitación del patrimonio histórico, cultural y artístico malagueño. Una estrategia que incluye una nueva área de Protección del Patrimonio Histórico dentro de la Concejalía de Urbanismo y un Observatorio Municipal de Protección del Patrimonio en el que estén representados los colectivos sociales que defienden su conservación. Además, propuso modificar el Pepri Centro. "Queremos renovarlo y ampliarlo a las zonas de Trinidad y Perchel", expuso su candidato, Eduardo Zorrilla.

Ciudadanos se comprometió a potenciar la red de supermercados solidarios y el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión social durante todo el año en los once distritos de la capital, incluyendo iniciativas para evitar embargos y cortes de agua en los hogares más vulnerables. Así lo expusieron las números 2 y 6 de la candidatura naranja, Noelia Losada y Gema Palomo, en una visita al economato social de Amfremar, en El Palo.