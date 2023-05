El PSOE propone la promoción de 1.300 viviendas públicas en Marbella

El PSOE de Marbella apuesta por la vivienda asequible y en su programa electoral de cara a las elecciones del próximo 28 de mayo propone la promoción de 1.300 viviendas públicas, con precios que oscilarían entre 87.500 y 130.000 euros, según ha declarado el candidato a la Alcaldía, José Bernal.

Así lo ha destacado el socialista en un reparto que ha celebrado el partido en el mercadillo, conocido popularmente como barato, donde ha dado a conocer el programa electoral de la formación de cara a los comicios locales.

“Los proyectos del PSOE van buscando resolver los grandes asuntos estructurales” de la ciudad, para lo que propone en su programa “la promoción de 1.300 viviendas de promoción pública”.

Así, ha desgranado que los socialistas apuestan por la promoción de “viviendas accesibles y asequibles, que van entre los 87.500 y 130.000 euros desde las tres habitaciones, que son las de mayor precio, a los pequeños estudios”.

El objetivo de la medida estrellas del partido para los comicios municipales del próximo 28 de mayo, es que “nadie de Marbella y San Pedro Alcántara se tenga que ir de esta ciudad porque no puede acceder a una vivienda”.

Asimismo, el proyecto contempla “la vivienda en régimen de alquiler” porque “no se puede permitir que los alquileres en Marbella y en San Pedro sean inalcanzables para cualquier familia”, por lo que proponen en su programa electoral la creación de arrendamientos de inmuebles que oscilen “entre los 300 y los 400 euros”.

“No solamente vamos a dar respuesta a todas aquellas personas que quieren comprar una vivienda o que quieren vivir en régimen de alquiler y no pueden, sino que también le vamos a dar una salida a la independencia de los más jóvenes, de muchachos y muchachas que quieren conformar una vida y que quieren hacer una familia, pero que no lo pueden lograr porque en Marbella no existe política de vivienda en este momento”, ha declarado el candidato socialista.

En este sentido, la lamentado que no existen en la ciudad este tipo de medidas porque “al PP y a Ángeles Muñoz no les interesa hacer una política de vivienda, no quieren que la gente trabajadora, honesta y que levantan todas las mañanas levantan Marbella y San Pedro de Alcántara puedan tener y comprarse una vivienda en esta ciudad”.

Dee esa manera, ha recordado que el PP “pone a disposición suelo para subasta y hace que si alguna vivienda de promoción sale en Marbella, cueste más de 200.000 euros, inalcanzable”, ha valorado.