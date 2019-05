El PSOE promete una comisión que vele por la protección del patrimonio histórico de Málaga

Un Daniel Pérez entusiasta, convencido de su victoria en las municipales del 26 de mayo próximo, ha anunciado en el sexto día de campaña su compromiso de poner en marcha una comisión especial que vele desde la Casona del Parque por la protección y salvaguarda del patrimonio histórico de la ciudad. Un modelo de acción que ha contrapuesto a la gestión protagonizada por el alcalde, Francisco de la Torre, y su equipo de gobierno en el último mandato.

"Conmigo como alcalde La Mundial no se hubiese derribado, ni Villa Maya", ha afirmado Pérez, acusando al regidor de los "atentados patrimoniales" cometidos con ambos inmuebles. En su afirmación, no obstante, no ha precisado que en ambos casos las intervenciones autorizadas por el Ayuntamiento contaron también con el aval de la Junta de Andalucía, en el caso de La Mundial al negar valores para la protección del edificio; en el segundo, al no incluirlo como un espacio de la memoria histórica.

Pérez ha comparecido al inicio de la calle Alcazabilla, con el Teatro Romano y La Alcazaba a sus espaldas. Precisamente, ha explicado que uno de los primeros focos de atención de esa comisión debe ser atender las necesidad de conservación de La Alcazaba. "Tiene partes que se caen", ha afirmado, destacando que lo que ocurre en Málaga difícilmente ocurriría en Granada, con la Alhambra, o en Sevilla, con su patrimonio.

"Requiere un plan director que lo mantenga y lo cuide; no hay inversión adecuada para el mejor monumento de la ciudad", ha insistido. Esta demanda viene siendo puesta sobre la mesa por la formación socialista desde hace una década, sin que en aquel momento fuese atendida. Más recientemente, la cuestión sí ha sido objeto de acuerdos en el Pleno municipal.

Frente a la ausencia de inversiones para estos monumentos, Pérez ha recordado el gasto de unos 15 millones de euros que se destinan al año para garantizar el funcionamiento de los museos "franquicia", en clara alusión al Centro Pompidou, el Museo Ruso, el Museo Thyssen y el Centro de Arte Contemporáneo (CAC), entre otros. En el caso de los dos primeros espacios museísticos, las relaciones vigentes prolongan sus presencia en la capital hasta al menos el año 2025. "No podemos entender cómo se gasta tanto dinero en museos de fuera y no en el Camarín de la Victoria", ha añadido, destacando la existencia de "un clamor ciudadano para que no se caigan los frescos".

Otra de las acciones en materia cultural planteado por el candidato socialista es la puesta en marcha de un plan de museos para ver "cuáles son los que funcionan; saber cuál es el retorno que tienen para la ciudad teniendo en cuenta que Málaga es la ciudad que más destina a museos municipales". Sin embargo, a pesar de cuestionar abiertamente el gasto generado por estos espacios culturales, Pérez rechaza su intención de revisar las actuales condiciones contractuales o la eliminación de los acuerdos existentes.

"Vamos a defender la ciudad de los grandes museos sabiendo que el que nos ha puesto en el mapa es el Museo Picasso", ha aclarado, insistiendo en que la posición de su partido es la de respetar la legalidad. A pesar de esta aseveración, ha concluido; "la gestión cultural del Ayuntamiento ha sido desastrosa".

Preguntado de manera directa por si le sobra alguno de los museos que hay en la ciudad, seña de identidad de los últimos mandatos de De la Torre, el cabeza de cartel socialista ha eludido una respuesta cerrada. "Hay que ser riguroso y antes de pronunciarse hay que tener un buen plan director de museos; lo que no puede ser es que se vayan abriendo museos conforme van llegando", ha incidido.