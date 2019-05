Leocadio Corbacho es un empresario rondeño dedicado al sector del jamón y productos gourmets, contando con varias locales abiertos en Ronda y también en Marbella. Además, presta servicio de corte de jamón a cuchillo desde la ciudad del Tajo a diferentes empresas en España, contando con el título de campeón de España.

–¿Cómo ve usted la situación de Ronda?

–La veo bien, aunque se puede mejorar. Ronda es como un negocio, no nos podemos conformar todos los días con lo que estamos viendo, hay que estar todo el día despierto y mirando qué es lo mejor para la ciudad. La ciudad no la tenemos que cambiar para convertirla en moderna, pero sí mejorar los servicios. Ronda se merece más de lo que se está haciendo por ella.

–¿En qué ámbitos piensa que debe recibir más?

–Si nos comparamos con ciudades cercanas, como es el caso de Antequera o Málaga, tenemos unas carreteras secundarias y, aunque espero que la autovía venga algún día, lo que necesitamos son carreteras seguras para los que vivimos aquí y los que vienen a visitarnos. Es cuestión de decisión política, no tanta foto, con fotos no se hacen las carreteras. Me da igual el partido que esté, lo cierto es que a Ronda hay que darle un cambio, porque llevamos mucho tiempo con la novia vestida y la estamos ensuciando demasiado.

–¿Hay opciones de apostar algún tipo de industria?

–La verdad es que se están marchando industrias, lo sabemos todos, y no entiendo lo que ocurre, si es problema de que no se ceden terrenos o es que no se facilitan los procesos. Hay que abrir el abanico, tenemos los ejemplos de Antequera o Marbella que están creciendo más que Ronda, aquí necesitamos industria. Creo que necesitamos un polígono acorde a las necesidades de la ciudad y también apostar por que el comercio tradicional sea estable, lo que también puede hacer que cuando lleguen los visitantes vean que es una ciudad diferente.

–¿Qué le pediría al próximo gobierno local?

–Lo que le pediría es que salgan fuera y que consigan cosas para Ronda, no podemos quedarnos solo aquí en el ámbito local, las cosas se logran fuera de la ciudad. Antequera es un ejemplo de ello, lograron el reconocimiento de los dólmenes como Patrimonio Mundial y, sin desmerecerlos, aquí también tenemos un rico patrimonio para luchar por una distinción así, por no hablar de las ruinas de Acinipo, que deberían estar vendidas a nivel mundial.

–¿Vivimos mucho del turismo?

–Hemos ganado mucho en otros sectores como el vino y hay que reconocer el gran esfuerzo realizado por esos promotores. Es un ejemplo de que se puede apostar por otros sectores, Ronda tiene un suelo estupendo y grandes dehesas a las que pienso que se le podría sacar más partido, aunque no se apostó mucho por el campo. Hace tiempo teníamos todo tipo de hortalizas, el fondo del Tajo estaba lleno de huertas y hoy están casi desaparecidas, solo quedan algunas. Se podía apostar por este sector y apoyarlos para que puedan ser rentables. Ojalá pudiesen volver esas huertas y se impulse un producto autóctono local que permita poder consumirlo en la ciudad. Hace falta apoyar a los emprendedores, un ejemplo puede ser el proyecto que tuve hace bastantes años para crear un secadero de jamones y podríamos tener una marca de jamones, aunque en aquel momento no recibí suficiente ayuda. Pido que tengamos personas pensando en crear y se les apoye.