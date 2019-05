Hoy es el último día de campaña y el cansancio empieza a hacer mella en los candidatos. Todos tienen la ilusión de ganar, pero el cuenta pasos de las pulseras y los relojes inteligentes está que echa humo tras dos semanas oficiales de actos y los meses de precampaña que llevan a cuestas. La alcaldía de Málaga lo merece y ayer vinieron pesos pesados de varios partidos a insuflar oxígeno en los pulmones de los candidatos.

Uno de ellos fue el presidente de la Junta de Andalucía y del PP en esta comunidad autónoma, Juan Manuel Moreno, quien aseguró que De la Torre ha trabajado “a pulmón” estos años pasados en referencia a los “palos en las ruedas” que, supuestamente, le han puesto los gobiernos autonómicos socialistas de Manuel Chaves, José Antonio Griñán y Susana Díaz. Más que palos en las ruedas se podría decir que han sido en las vías del Metro, un conflicto que se ha eternizado en los últimos años entre la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga con la división de opiniones sobre el suburbano al Hospital Civil como punto álgido. Las tecnocasas han sido otro de los aspectos en los que no hubo acuerdo alguno y han quedado definitivamente en el olvido.

Una de las bazas esgrimidas por Moreno es que si gana De la Torre habrá un mayor entendimiento con el gobierno autonómico al ser los dos del mismo partido. Pero los intereses regionales y locales no siempre tienen por qué casar, incluso aunque el paraguas de las siglas sea el mismo.

De la Torre se fue ayer al Parque Tecnológico y se sumó a la moda de proponer la construcción de viviendas y un hotel en la tecnópolis para los trabajadores. El candidato de Ciudadanos a la alcaldía, Juan Cassá, también lo dijo el miércoles. Hay que recordar que los gestores del PTA, encabezados por su director general, Felipe Romera, ya llevan más de un año negociando con promotores inmobiliarios para la construcción de viviendas en alquiler en el parque para los empleados, sobre todo para los que llegan del extranjero, pero por ahora están teniendo poca aceptación porque los promotores están apostando más por el negocio de las viviendas turísticas en el centro. De la Torre lo ha llamado la Millenials City, un nombre tan moderno como otro cualquiera. Solo falta que se lleve realmente a cabo y que haya la demanda que se espera.

Si al candidato del PP vino a apoyarle el hombre estrella del PP en estos momentos tras los malos resultados populares en las pasadas elecciones generales y el bajón de Pablo Casado, el candidato socialista Daniel Pérez tampoco estuvo mal acompañado ya que ayer aterrizó en la capital malagueña la vicepresidenta del Gobierno en funciones, secretaria de Igualdad del PSOE y mano derecha de Pedro Sánchez, Carmen Calvo. En el PSOE tienen las pilas cargadas tras el resultado del 28 de abril y quieren transmitir esa confianza allá por donde van. “Pérez tiene un plan para Málaga moderno y necesario tras años de gobierno de la derecha”, dijo Calvo, quien precisó que el candidato socialista “lo tiene todo” para ser el alcalde de una de las principales capitales de España.

“Málaga necesita no solo mirar al mar, sino tener una mirada mucho más larga para lucir con gala el extraordinario nombre que tiene para España y el resto del mundo”, defendió la vicepresidenta del Gobierno en funciones, quien apeló a “rematar” el trabajo iniciado hace un año y que fue refrendado en las urnas hace tres semanas. “En tres días me vais a ver de alcalde y necesitamos tener un apoyo fundamental del Gobierno de España”, dijo por su parte Daniel Pérez. Desde luego, si uno mismo no se cree el mensaje que lanza es difícil que le crean los demás y añadió que “estamos a punto de conseguir un cambio histórico después de 25 años de gobierno del Partido Popular”. Y volvió a repetir el mantra de todos los días, asegurando que el PP “ha abandonado por completo” a los barrios. Una gota malaya que confía que cale en los ciudadanos de las barriadas que no están en el centro a la hora de votar el domingo.

Por la tarde, en Marbella, el PSOE atacó con la presencia del ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero quien señaló que “el domingo espero que el PSOE nuevamente va a tener una gran victoria en España, en Andalucía, en Málaga y en Marbella”. Zapatero lanzó dos ideas claves. La primera a favor del feminismo, pidiendo que se “llenen las calles con nombres de las maestras del feminismo, los centros escolares, las plazas, todas estas mujeres que han luchado por la igualdad”. En segundo lugar, pidió derrotar a Vox, a la que catalogó como “extrema derecha”, un mensaje con el que mata dos pájaros de un tiro ya que reclamó frenar al partido de Santiago Abascal tanto en las municipales como en las elecciones europeas.

Volviendo a Málaga capital la llave para que Daniel Pérez pudiera ser alcalde la tiene guardada en un arcón de oro el portavoz y candidato de Ciudadanos a la alcaldía, Juan Cassá. Según las encuestas, sus concejales pueden ser claves para declinar la balanza hacia el PP o el PSOE. Cassá lo sabe y en esta semana se ha hecho arrumacos con los dos porque no hay nada como ser objeto imperioso de deseo para conseguir lo que se quiere. Al margen de esa circunstancia, que se empezará a vislumbrar el domingo tras las elecciones, Cassá se fue ayer a los terrenos de Repsol, que empieza a parecer un escenario de cine para todos los partidos. El candidato naranja, como buen centrista, tiró por la calle de en medio. Abogó por crear un gran parque –como han defendido todos los partidos de la izquierda– pero sin descartar la posibilidad de hacer también edificios de oficinas, como propugna el PP. “Empecemos por el parque y ya veremos en el futuro porque los vecinos están cansados de tener este descampado aquí”, dijo.

Málaga Ahora lanzó un órdago en el sprint final asegurando que como “llegar a fin de mes es un derecho” va a dar rentas a las familias más desfavorecidas con el dinero público para que éstas puedan ingresar, al menos, 626 euros al mes. La candidata de este partido, Rosa Galindo, afirmó que se están aplicando medidas similares en La Coruña o Navarra y que el coste para las arcas municipales sería de unos siete millones de euros, “menos del 1% del presupuesto anual de Málaga”. Galindo subrayó que con esta ayuda, que recuerda a la que ya anunciara hace años el líder de Podemos Pablo Iglesias, “se paliaría en parte las necesidades de un tercio de los hogares malagueños”.

Málaga Ahora se desmarcó de la línea de Podemos y éstos están integrados en la lista de Adelante Málaga junto a Izquierda Unida. Su candidato a la Alcaldía de Málaga, Eduardo Zorrilla, se comprometió a crear una red de parques caninos, guarderías para mascotas y que éstas puedan entrar en los transportes públicos. “Una ciudad es más avanzada y más civilizada conforme más cuida a sus animales”, dijo Zorrilla.

Adelante Málaga no quiso ser menos y ayer vino a echar una mano Alberto Garzón en su doble faceta de coordinador federal de IU y diputado por Málaga. Por la mañana estuvo en un acto en Alhaurín de la Torre y por la tarde en el parque de Huelin en Málaga capital. Garzón denunció que Pedro Sánchez no mueve ficha hasta las municipales y le reclamó que no pacte con Ciudadanos.

Hoy serán los últimos actos de campaña, la suerte estará echada y serán los malagueños los que tomen la última palabra.