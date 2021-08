Estepona reconoce la labor de María Bravo con una plaza con su nombre

El Ayuntamiento de Estepona ha reconocido la trayectoria filantrópica de Maria Bravo dándole su nombre a una plaza, situada entre las calles Goya y El Cid, cerca de donde la actriz vivió de pequeña.

Bravo es la fundadora de Global Gift Foundation, una fundación sin ánimo de lucro en favor de los más vulnerables, y que cuenta con la Casa Ángeles, un centro de día para niños con necesidades especiales que da acceso a niños y familias de toda la Costa del Sol. La fundación también aboga por la igualdad de género, la educación y el desarrollo profesional.

Así, con este reconocimiento han querido poner en valor la faceta solidaria de María Bravo y su vínculo con la Costa del Sol y, en concreto, con Estepona. El alcalde, José María García Urbano, ha mostrado su satisfacción y agradecimiento por el trabajo de la actriz junto a los más vulnerables, extendiendo este homenaje a todos los colaboradores y voluntarios de la fundación.

María Bravo estuvo acompañada por vecinos, familiares, amigos y por los actores Gary Dourdan y Amaury Nolasco. Se mostró muy emocionada y agradecida por el reconocimiento. “Me he criado aquí; en estas calles he ido al colegio y he estado con mis amigas, y después de estar 31 años en Estados Unidos he encontrado una Estepona más bella todavía de lo que recordaba y eso es gracias al alcalde”, ha asegurado.

Sobre su labor solidaria, ha señalado que lo hace “como una obligación porque puedo y porque todos los que podemos ayudar, debemos hacerlo”, ha agregado, al tiempo que ha valorado el “reconocimiento a este proyecto y al buen hacer y las buenas intenciones de las personas”.