Satse critica que Salud "incumple" su compromiso con la apertura del Hospital de Estepona

El Sindicato de Enfermería Satse en Málaga ha criticado este lunes que la Consejería de Salud "no ha cumplido con su compromiso" en cuanto a la apertura del Hospital de Estepona.

Según han recordado en un comunicado, el pasado 8 de febrero el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, inauguró el nuevo hospital de Estepona y en un principio se abrió para atender a pacientes COVID-19, aunque la Consejería de Salud "prometía que una vez pasada la tercera ola de la pandemia el centro se quedaría para brindar una mejor asistencia sanitaria a más de 100.000 ciudadanos de la zona".

"Sin embargo, una vez que la presión asistencial se redujo, el centro fue cerrado y no fue hasta el mes de abril que se pusieron en marcha unas pocas consultas externas que ya venían realizándose en el centro de salud de Estepona y el servicio de radiología para atender a pacientes ambulatorios programados", han indicado.

Asimismo, han incidido en que la Consejería de Salud "demoró la apertura del área de hospitalización y urgencias hasta el último trimestre del año 2021, faltando así a su compromiso de abrir el hospital en el primer trimestre del año".

"La Consejería de Salud no solo no ha cumplido con su compromiso de abrir el hospital cuando tenía previsto", han indicado, apuntando que "no tiene autorización para su apertura durante el año 2021, al no estar previsto en los presupuestos de la Consejería de Salud para el año 2021". "Así se lo comunicó la Dirección de la Agencia Sanitaria Costa del Sol a los representantes de los trabajadores en una reunión mantenida el pasado 14 de julio", han señalado.

En este sentido, desde Satse han señalado que la Consejería de Hacienda "no ha autorizado la contratación del personal sanitario necesario para poner en funcionamiento el centro de Estepona, ni de forma temporal ni definitiva por lo que no se podrá abrir el hospital en el mes de octubre, como estaba previsto y no tienen fecha para su puesta en funcionamiento".