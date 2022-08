Carlos Cabezas: "Estoy más 'enferiao' que nunca"

Carlos Cabezas (Málaga, 1980) ha sido un jugador que era capaz de ser soldado y ser general, para las cuatro estaciones, para todas las pistas y para todos los roles posibles, de base y no pocas veces de escolta. Desde killer hasta especialista defensivo, el abanico era inacabable. Ahora, el embajador del Unicaja Málaga nos cuenta como está siendo su Feria 2022.

-¿Cómo está viviendo la Feria? ¿Disfruta más ahora?

-Lo de la Feria en Málaga es algo que se echaba mucho de menos y la estoy viviendo con mucha ilusión. Yo no me voy en Feria. Estoy viendo a mucha gente y esto es algo especial para mí. Particularmente yo empecé viendo la noche de fuegos en nuestra terraza del grupo Premium en la Alcazaba, y me quedé impresionado de lo bonito que fue. Fueron magníficos. Estuvimos viéndolos allí con mi socio y mi familia. Y, ahora, estamos día a día disfrutando de los rincones, del ferial, del centro, un poco de todo.

-El Grupo Premium, del que también es socio, lleva años trabajando en el ambiente de Feria. ¿Qué es lo que más destacaría?

-Por ejemplo en La Fábrica de Cerveza en el Soho de Málaga, tenemos nuestro rincón de Feria. Es cierto que se esta viendo que la gente cada vez se va más al Real, pero todavía sigue la esencia de la música en directo, como es en el caso de La Fabrica en el que tenemos conciertos a partir de la 13:00. Tenemos unos directos maravillosos en los que la gente disfruta mucho, eso realmente es la esencia del centro. Hemos tenido conciertos toda la semana, por ejemplo El Callejón o Encarni Navarro.

-Volviendo un poco al pasado...y a su vida mas pilla, ¿Cómo vivía la Feria?

-Recuerdo que siempre he sentido mucho la Feria de Málaga. Pero es cierto que cuando era jugador profesional me tenia que medir mucho más a la hora de salir. No he tenido tampoco todo el tiempo que me hubiese gustado para disfrutarla, como el que tengo ahora. Empezaban las pretemporadas y ahí quizá nos teníamos que cuidar un poco más, pero aún así se puede vivir de muchas formas. Se puede venir a pasarlo bien a la Feria sin necesidad de beber mucho, como dijo el alcalde. Siempre velaré por una Feria más sana y más bonita para la ciudad.

-No sé si le gusta demasiado el flamenco... pero si tuviese que escoger lo que escuchar durante toda la semana, ¿Qué sería?

-Es cierto que la música de Feria o el flamenco no es mi favorita, pero creo que optaría por música española. Un ratito la sevillana, tampoco te voy a decir que no... Escuchar El Barrio es lo que gusta, ¿no? (ríe). Hay que escuchar de todo, yo creo.

- Si tuviese que escoger algún deportista malagueño para dar el pregón, ¿Cuál sería?

Hombre...Carlos Cabezas, ¿no? Tendremos que dar el pregón algún día. Realmente si tuviese que escoger a un deportista para dar el pregón me gustaría que lo diera Borja Vivas. También ha sido un grandísimo deportista y atleta. También por la afinidad que tenemos últimamente y por la admiración que le tengo profesionalmente, y bueno, por cambiar un poco el tercio, que no tenga que ser solo de basket.

- ¿Qué opina de que no haya tanta programación deportiva en Feria, ¿le gustaría que hubiera más?

-Siempre, por supuesto. Yo pienso que en el mundo del deporte todo lo que se pueda programar y crear más actividades en Málaga es maravilloso, así que te diría que sí. Debería haber mucha más actividad deportiva y que además hubiese más información disponible.

- ¿Qué proyectos tiene en mente para la nueva temporada?

-Más no por favor... Ya me he metido en estos últimos años en varios proyectos y ya voy a seguir manteniendo esos. Ahora estoy muy centrado en la pretemporada con el Unicaja, que como ya sabes soy embajador del club. También tengo mucha ilusión de ver cómo empieza el equipo este año y de que podamos conseguir los objetivos. Ése es quizá el proyecto más cercano que te puedo decir y la expectación e ilusión más grande que tengo a corto plazo.

- ¿Cómo se siente en el final de la Feria el ex jugador profesional más 'enferiao'?

-(Ríe) Terminaremos de la misma manera que empezamos, con muchas ganas y con mucha ilusión. La semana va pasando y se ve gente más cansada, pero quiero que termine una Feria que haya sido un éxito en todos los sentidos y que la gente se lo haya pasado lo mejor posible. Que sigamos para adelante creando e innovando, que esto es la esencia de Málaga y la hemos echado de menos.