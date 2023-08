Feria de Málaga 2023: Aumentan las casetas con aire acondicionado en el Real

No es nada nuevo que en Málaga se registren altas temperaturas durante el verano, pero sí lo es que se sucedan olas de calor de forma continua y que la media de este julio haya marcado su récord desde 1942. Es por esto que, a pocos días del comienzo de la Feria de Málaga, los peñistas están lanzándose a las tiendas para hacerse con aparatos de climatización. El objetivo: que todos aquellos que acudan a las casetas del Real Cortijo de Torres lo pasen lo mejor posible.

Bien es cierto que muchas de ellas ya tenían instalados estos dispositivos en ediciones anteriores, como detalla a este periódico el presidente de la Federación Malagueña de Peñas, Manuel Curtido, aunque esta vez las que tenían el trámite pendiente han optado por dar el paso definitivo vista la subida de los mercurios.

Curtido señala que “en torno a un 95%, la práctica totalidad” de las entidades federadas, según sus cálculos, cuentan a estas alturas del verano con la instalación completa o en vías de terminarla en los próximos días, ya sea en forma de aire acondicionado o climatizadores, lo que significa "un aumento del 15%". Esto hará que “la gente pueda permanecer en un ambiente agradable y fresco para disfrutar de un buen día de Feria”.

Un despliegue que a cada módulo (es decir, cada caseta, porque hay peñas que disponen de varios espacios propios) le supone una inversión de 2.500 euros por máquina. “Los que tienen dos módulos han tenido que pagar hasta 5.000 por poner aire, una inversión importante”. No obstante, Curtido afirma que los precios no subirán. "No venimos a eso, serán los que son siempre, normales, precios de Feria".

El de la climatización, al cabo, no es un detalle menor, puesto que los peñistas esperan una "afluencia masiva" de personas en el Real (como ya ocurrió el año pasado, cuando el público, ávido de fiesta tras la pandemia, se desquitó), y aunque desde la Federación no se atreven a hacer previsiones numéricas, sí que mantienen "las espectativas todo lo alto que se pueden".

Asimismo, Curtido destaca que esta vez la cantidad de dinero a invertir para adecentar las casetas ha sido "mucho mayor", puesto que se han incluido nuevas medidas de seguridad en el boletín técnico como redes contra incendios, que les han supuesto "un coste extra de entre 12.000 y 13.000 euros".