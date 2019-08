Planes para este viernes en la Feria de Málaga

Ya queda menos para que finalice la Feria de Málaga 2019. Estas son las principales actividades programadas para hoy. Desde el espectáculo ecuestre Málaga de Farales a los conciertos de Dry Martina, Anni B Sweet y Triángulo de Amor Bizarro.

Paseo de enganches y caballos en el Real

De 12:00 a 20:00.- El recinto ferial vivirá sus espectáculos ecuestres, siguiendo el itinerario oficial por el recinto.

Equitación

A las 16:00 y 22:00.- El Centro de Exhibición Ecuestre acoge el espectáculo Málaga de Farales.

Conciertos gratuitos y música

De 13:00 a 18:00.- Actuarán Grupo Merced y Hermanos Ortigosa (en la plaza de la Constitución); Money Makers (plaza de la Merced); DJ René (plaza Mitjana); Beatriz Morón y Pop FM (plaza de San Pedro de Alcántara); Mr. Proper (plaza del Obispo); Free Soul Band (plaza de Las Flores).

A las 22:30.- En la explanada de la juventud tendrán lugar las actuaciones de We Are Not Dj's y Les Castizos.

Verdiales y flamenco

De 13:00 a 16:00.- El folclore tomará el centro con las pandas de verdiales en calle Larios. Panda La Axarquía, estilo Comares.

De 14:00 a 17:00.- Panda Santo Píar, estilo Montés.

A las 14:00.- En la Peña Juan Breva se podrá disfrutar de Pepe Campillos y grupo flamenco Alegrías.

A las 22:00 a 03:00.- Fiestas malagueñas de verdiales de la Panda Santa Catalina, Panda Jotrón y Lomillas, ambas de estilo Montés.

A las 23:00.- La Caseta Municipal del Flamenco y la Copla acoge la Final del XIII Certamen de Canción Española.

Conciertos Auditorio Municipal

A las 23:00. - Conciertos de Dry Martina, Anni B Sweet y Triángulo de Amor Bizarro en el Auditorio Municipal.

Feria para los más pequeños

De 12:00 a 15:30.- En la calle Alcazabilla los niños podrán disfrutar de la Feria mágica y escuchar Cuentos de los hermanos Grimm, actuaciones de La Magia de la Feria, Kristal Acrobat, La Carpa, Acuario Teatro, Cía. La Pili, Malaka Kid's, Petit Teatro y Alberto Díaz de la Quintana.

A las 21:30.- En la caseta municipal infantil Crea+Teatro realizará el espectáculo Alicia en el País de las Maravillas