El alcalde de Málaga cree que los dos años sin Feria se traducirán en "algo más de gente"

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, señala que "es probable que ese vacío de dos años" sin que se pudiera celebrar la Feria de Málaga debido a la pandemia por el COVID-19 "se traduzca en algo más de gente, pero tampoco creo que sea muchísimo más".

Así se ha pronunciado cuestionado por los periodistas al respecto en la presentación del cartel de la feria, apuntando que todos los años "viene mucha gente", al recordar que "somos una provincia y una ciudad muy dinámica" en cuanto a actividades, y la feria, en agosto, coincide con la llegada de visitantes.

"Habrá gente, no hay duda, pero no creo que sea muchísimo más", ha incidido De la Torre, quien ha señalado que "en principio no parece que haya motivo de preocupación" en cuanto a tener que tomar medidas relacionadas con el COVID durante la celebración de la Feria de Agosto.

Sobre la torre del puerto Por otro lado, cuestionado por la torre del puerto, el alcalde ha indicado que "es obvio" que la declaración ambiental nueva tiene un trámite y, aunque ha dicho que "tres meses más o tres meses menos no tiene tanta importancia", ha apuntado que "hubiera sido bueno que se hubiera previsto por el puerto o los promotores que podía ocurrir esta necesaria declaración ambiental nueva". "Hágase pronto, tramítese pronto y las condiciones están dadas para someterse a la comisión y al pleno", ha concluido.

El regidor ha dicho que habrá que ver "cómo evolucionan los números para entonces" en cuanto a contagios, pero espera que "no haya necesidad de tomar ninguna recomendación siquiera". No obstante, cree que "en espacios cerrados si hay mucha concurrencia de gente, puede ser prudente el tener mascarilla si va a ser una reunión larga".

Al respecto, ha explicado que algunos de los casos que ha conocido de contagios en los últimos días "tienen que ver con reuniones en ámbitos cerrados, por lo que la conclusión que se llega es que es oportuno tener en esos ámbitos la mascarilla", aunque ha señalado que en la feria la mayoría de las actividades "son en espacios abiertos, por tanto no parece que sea necesario". Ha indicado que "si hay que decir algo, la autoridad sanitaria también tendrá que decirlo".