Sus primeras ferias: entre la magia y los cuentos

Sí el gato con botas fuese malagueño, llevaría chanclas. Comienza el show infantil. Son más de las 12:30 y la Plaza de la Merced está abarrotada de niños correteando, esperando que en algún momento haya movimiento en las minúsculas casetas blancas. Su Feria, bendita inocencia. Está claro que si el gato deambulase por la plaza un 16 de agosto a la 13.00, le mirarían más por las botas que por ser un gato con zapatos. Menudo calor hacía allí.

Seis casetas puestas en circulo en mitad de aquella explanada. Los pequeños pueden ir rotando de una a otra. Termina un acto, empieza otro. Teatro, cuentacuentos, monólogos, trucos, magia y circuitos con pruebas para los más atrevidos. Mientras algún padre se bebe una cañita, a la vez, anima a su hijo desde la sombra que regala algún árbol. "Vamos hijo, tu puedes". No sé si en ese momento el ánimo debería ser al revés, de hijo a padre.

La ilusión vampírica de los niños es pura adrenalina, un reto para todo padre, que bajo un sol radiante se mantiene durante más de una hora para ver el remake de Fofó y Miliki, Los Payasos de la Tele. "Como están ustedeeees?". En ese momento los disfrutones también eran los adultos, aunque los protagonistas no dejaban de ser los niños. Trucos con calcetines, globos y chistes de humor blanco totalmente inofensivo. Asoma alguna carcajada entre los mayores. Supongo que todos llevamos un niño dentro. "La animación es para todos". Ya lo decía Walt Disney.

Al ritmo de bandas sonoras

Dreamworks lo tenia todo pensado. Como en un principio de Shrek, suena All Star, mientras preparan el siguiente acto. Llegan los cuentacuentos, de fábula: El Gato con Botas. Protagonista en las dos últimas del ogro verde por cierto, que además dobla el malagueño Antonio Banderas. Ese patio de niños frente al escenario ansiosos y con griterío, no cantaban nada de la banda sonora que no dejaba de sonar una tras otra, pero se dejaba ver algún padre y madre friki cantando al son del cuentacuentos. Al final los verdaderos fans, son otros.

Con niños, lo simple, se vuelve complejo y lo cotidiano, extraordinario. El aburrimiento no existía en aquellas casetas. Las pataletas también estaban presentes, que terminaban en una mirada penetrante de la madre, que cortaba el llanto en un santiamén. Eso si que que parecía una ciénaga.

Las historias infantiles siempre tienen una enseñanza que de primeras, no se entiende. Por eso, ahora, el libro más regalado es El Principito. Llevaban las narraciones a la más pura esencia malagueña. "El gato con botas llegaba a la ciudad en una jábega y vendía pescaíto frito", eso si que es adaptar bien una historia. Los niños embelesados, ríen a carcajadas mientras los padres graban el ambiente, o como suben a su hijo al escenario para hacerlo participe. Las abuelas eran las más orgullosas.

La Feria Mágica de Málaga hacía honor a su nombre, aquello de alguna manera u otra, no solo es entretenimiento, también es una forma de enseñar a través del arte, de la risa.