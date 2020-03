El Festival de Cine cancela algunas de las actividades previas al certamen

La crisis del coronavirus desencadenó ayer el aplazamiento del Festival de Cine de Málaga y hoy trae las cancelaciones de algunas de las actividades previstas en MaF 2020, la antesala cultural del certamen.

Ante la recomendación de no viajar realizada por las autoridades sanitarias, destacan desde la organización, el Festival de Málaga cancela cuatro actividades programadas para este miércoles y cinco más para el jueves.

Son Namba, la performance audiovisual de Alba G. Corral, prevista para las 19:00 en la Escuela de Arte San Telmo; la sesión de clausura del Ciclo Gaia ante el reto del antropoceno para la que estaba prevista un encuentro con Joaquín Araújo moderado por Manuel Arias Maldonado, en el Ateneo de Málaga a la misma hora, y el homenaje a la figura y obra de Pilar Miró.

La organización mantiene, por otra parte, la proyección de El pájaro de la felicidad, en colaboración con Filmoteca Española, pero cancela el coloquio posterior con Fernando Méndez Leite previsto en el Cine Albéniz.

Del programa del jueves, el Festival cancela el networking entre guionistas y profesionales de la dirección; las proyecciones de ¿Me vas a gritar? (y su coloquio posterior) y de Si me borrara el viento lo que yo canto, de David Trueba, y los coloquios de Tierra, de Eloy Moreno, y de Un alfabeto para Emma Suárez, de Javier Tolentino.

El resto de actividades se mantienen, incluidos los conciertos de Hedwig and the Angry Inch & los 70's y No Signal, de Bromo. Dentro de la programación del propio festival, se ha cancelado la ruta gastronómica 'Cómete el Festival'.