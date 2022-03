'The Gigantes', México será la gloria

'The Gigantes' *** de 5 México, EEUU, 2021 Dirección: Beatriz Sánchís. Reparto: Kristyan Ferrer, Andrea Sutton, Ana Layevska, S.J. Smith, Regina Orozco, Pedro De Tavira, Ian Stanley, Angelique Maurnae.



Demasiados años después de la agradable -por disruptiva- sorpresa que supuso Todos están muertos (2014), presentada también en el Festival, por fin llegó el momento de anotar el segundo título en la filmografía de Beatriz Sanchís.

The Gigantes es el título de esta road-movie sobre dos mujeres que, lejos de la temeridad de Thelma y Louise (1991), se involucran en un viaje a ninguna parte bajo el único nexo de no tener otras opciones, cada cual con su mcguffin particular.

JJ (S. J. Smith), acuciada por las deudas, ejerce de tutora; y Esmeralda (Andrea Sutton), de tutorizada, como buena adolescente en fase de descubrimiento. Juntas recorrerán un camino con más ecos del Cry Macho de Eastwood que de la épica de Ridley Scott, pero la cinta resulta notoriamente más recatada que ambas en sus conflictos.

Con un itinerario dividido (dudosamente) en episodios que cuentan los kilómetros, JJ y Esmeralda realizan un viaje meloso, sin prisas aparentes (o mejor dicho, de una lentitud intencionada) entre carreteras desérticas y slides de guitarra.

Pero en otra decisión arriesgada el camino no resulta particularmente problemático, salvado exclusivamente de la linealidad por los devaneos anímicos de JJ. El cinéfilo interesado, no obstante, puede compensarse con el exquisito gusto de Sanchís: la puesta en escena y la elección de encuadres hablan de una cineasta depurada. Como también lo hace la banda sonora, aspecto que ya mostró dominar en su primera cinta.

Pero para el que no entre al trapo del mero deleite, corre el gran riesgo de quedarse fuera ante la falta de apuros. El ejercicio de contención de Andrea Sutton, destacada frente a una protagonista más endeble sobre el papel y en la ejecución, es otro de los grandes atractivos de una película que encierra muchas historias (casi todas, de desarraigo) entre sus múltiples secundarios.