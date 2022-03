¿Qué películas ver este domingo en el Festival de Málaga?

El domingo 20 de marzo tiene lugar el primero de los homenajes del Festival de Cine de Málaga. Carlos Saura, uno de los cineastas españoles de mayor renombre internacional y tres veces nominado al Oscar, recoge la Biznaga de Honor en una gala que se celebra en el Teatro Cervantes, a partir de las 19:00 horas.

Después se proyectará el cortometraje Goya 3 de mayo, de 14 minutos de duración, que participa en la Sección Oficial fuera de concurso del Festival de Málaga.

Este será uno de los platos fuertes de la jornada, en la que también se hará entrega del Premio Málaga y se podrán ver largometrajes de la sección oficial como The Gigantes o La Cima.

Premio Málaga

A las 22:30 horas el Teatro Cervantes acoge la gala de entrega del Premio Málaga, con el que se reconoce al conjunto del cine español, representado por la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España.

Acto seguido, en este mismo espacio se proyectará La Cima, de Ibon Cormenzana, película en la que el protagonista, Mateo, se enfrenta por primera vez a la montaña más peligrosa del planeta, el Annapurna, con el reto de llegar hasta la cima y cumplir así una antigua promesa. En su ascenso sufre un accidente que le deja inconsciente y gravemente herido. Horas más tarde es rescatado por Ione, una alpinista experimentada que está pasando el invierno en un refugio, sola y alejada del mundo. A pesar de no entender las razones que han llevado a Mateo hasta allí, Ione intentará ayudarle a alcanzar su meta.

'The Gigantes' y 'Cinco Lobitos'

Además la anterior, se proyectan otros dos títulos de largometrajes que compiten en la sección oficial: Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa, y The Gigantes de Beatriz Sanchís (México y EEUU).

The Gigantes se exhibe en el Cervantes, a las 19:00 horas (después de la gala de entrega de la Biznaga de Honor). En esta película, JJ es una joven mujer white trash de los Estados Unidos que, asfixiada por las deudas, escapa de Los Ángeles a Baja California, México, en busca de que un viejo amante la salve de su tumultuosa existencia. La acompaña Esmeralda, una adolescente mexicana de 14 años que se escapa de casa y le ofrece una tentadora suma de dinero si acepta llevarla a ver a su padre. En el camino, surgirá una relación especial entre las dos.

A las 16:00 horas, también en el Cervantes, se puede ver Cinco lobitos, de Alauda Ruiz de Azúa. La cinta narra la historia de Amaia, quien acaba de ser madre y se da cuenta de que no sabe muy bien cómo serlo. Al ausentarse su pareja por trabajo unas semanas, decide volver a casa de sus padres, en un bonito pueblo costero del País Vasco y así compartir la responsabilidad de cuidar a su bebé. Lo que no sabe Amaia es que, aunque ahora sea madre, no dejará de ser hija.

Por si fuera poco, el Cine Albéniz proyecta El Test(16:30), la comedia de Dani de la Orden, protagonizada por Blanca Suárez, Miren Ibarguren y Carlos Santos, en la que se parte de la pregunta de si escogerías, cien mil euros ahora o un millón dentro de diez años; Alcarrás (18:30 y 22:45), la segunda película de la directora barcelonesa Carla Simón, y Canallas (16:00 y 20:30), la comedia de barrio "más personal y arriesgada" de Daniel Guzmán.

'Camera café, la película'

Dentro de la sección de pases especiales, fuera de concurso, este domingo llega Camera café, la película, de Ernesto Sevilla. Regresamos a la oficina para seguir a los personajes de la mítica serie más allá de la máquina del café. Quesada, Julián, Antúnez, Marimar, Cañizares, Victoria y compañía se enfrentarán a una crisis que está a punto de hundir la empresa.

Se podrá ver a las 12:30 en el Teatro Cervantes y a las 19:30 en el Cine Albéniz. Está protagonizada por Arturo Valls, Carlos Chamarro, Marta Belenguer, Javier Botet, Carolina Cerezuela, Esperanza Elipe, Manuel Galiana, Ingrid García Jonsson, Ana Milán, Álex O’Dogherty, Esperanza Pedreño, Joaquín Reyes, Juana Cordero, Luis Varela, Andy & Lucas, Karina, Ibai Llanos.

Zonazine, +Málaga y Cinema Cocina

En Zonazine, sección oficial, este domingo se exhibe Isósceles, de Ignacio Nacho. En el Cine Albéniz (16:45 y 22:00). Enrique y Víctor eran íntimos amigos durante su etapa universitaria. Un absurdo contratiempo, asociado a la inmadurez, provocó un distanciamiento entre ambos que se prolongó durante años. Enrique ha decidido romper el hielo y ha contactado con su viejo amigo, citándolo en su casa. Víctor accede entusiasta a la cita, aunque, desgraciadamente, ignora el motivo real del encuentro.

La nueva sección +Málaga Premieres Internacionales presenta Mentes maravillosas (Presque), de Alexandre Jollien y Bernard Campan (Francia). A las 22:00 horas en el Albéniz. Es la historia de Louis, quien dirige una funeraria. Soltero empedernido, vive dedicado a su trabajo. Por una casualidad de la vida, se cruza con Igor, un repartidor de verduras con parálisis cerebral que pasa su tiempo libre leyendo a Sócrates, Nietzsche y Spinoza.

Por último, en Cinema Cocina se proyectarán Los chivos no comen corozo y El club de los cantineros. En el Teatro Echegaray a partir de las 11:00 horas.

Documentales y 5 minutos de cine

Dentro de la sección de Documentales se proyectarán El día que volaron la montaña y Robin Bank (19:30) y No te agüites y Tener tiempo (22:00). En el Teatro Echegaray.

En el Rectorado de la UMA se podrán ver tres títulos dentro de 5 minutos de cine: La Pecera (17:00), ¿Vienes o voy? (18:00) y Devoción (19:00).