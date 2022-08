Chayo Mohedano carga duramente contra su prima

No te conozco”, con estas tres palabras sentencia la hija de Rosa Benito y Amador Mohedano a su prima Rocío Carrasco. La polémica surge tras la segunda entrega del documental ‘En el nombre de Rocío’, donde la hija de la célebre cantante arremete contra la familia Mohedano.

Como respuesta, su prima Rosario Mohedano ha querido pronunciarse a través de redes para hablar sobre su relación con Rocío, una relación deteriorada desde la emisión de la exitosa docuserie y que ha distanciado a las jóvenes hasta ser dos completas desconocidas. En las stories compartidas por Chayo en su Instagram explica precisamente como ha sido Rocío la encargada de destruir su relación: “Voy a aclarar algunas cosas: Empezó el docufake diciendo que se llevaba bien conmigo... y sí, es cierto. Quien me conozca sabe que nunca me llevaría bien con alguien que menosprecia e insulta así a mi familia. Ella nunca lo hizo, al contrario”.

La joven también ha querido desgranar cómo ha cambiado su prima con el paso de los años, acusando al mismo tiempo a la productora de su documental, La Fábrica de la Tele: “Le interesa perdonar a la fábrica, ya con sentencia de pena con hechos probados desde el 13 de junio, y en breve caerán por el ‘caso Deluxe’. Pues ella verá. Ha preferido atacar a su familia y mentir hasta de mí cada vez que me ha nombrado”.

Pero las declaraciones de Chayo hacia Rocío no se quedan ahí, sino que rechaza de pleno la actitud de su prima en ‘Rocío siempre’, la última actuación de su tía Rocío Jurado: “Tengo que recordar que cuando me llegó el rumor de que ella se opuso a que yo cantara en ‘Rocío siempre’, sus palabras fueron: ‘Prima, si te crees esto es que no me conoces’. Pues no, no te conozco. Al tiempo has reconocido que era verdad”. La cantante se lamenta de las supuestas mentiras realizadas por Rocío en este homenaje, cuando fue la propia hija de Rocío Jurado quien se negó a su actuación: “Fíjate si has tenido que revolverle las entrañas todos estos años. Uno, porque siempre defendió que ella fue quien no quería lo de TVE. Dos. Ahí quedará para la historia… No solo esa vez, sino todas las veces que canté con mi tía, ya que soy la persona que más ha cantado con ella y sin cobrar”.

Por otro lado, Chayo ha aclarado que fue su propia tía la que tenía el deseo de cantar con ella, para lo cual recordó una curiosa anécdota: “Algo voy a decir. Todos los artistas metieron gastos de 12.000 a 25.000 euros. Y su madre, es decir, mi tía, me quiso regalar el traje que saqué cantando con ella y pidió que lo pagara TVE”.