Antílopez, talleres de ciencia ciudadana, tapas en Estepona y otros planes para el viernes en Málaga y su provincia

Otro fin de semana de tiempo inestable en Málaga y su provincia, pero hay bastante oferta de ocio y cultural que acompaña al gran evento de esta semana que es el Festival de Cine Español de la capital. Se han cancelados algunas actuaciones como la de Tino Tovar en Álora.

Viernes 25 de marzo de 2022

Antílopez: Sobran las presentaciones. El dúo onubense tiene colgada la etiqueta de hacer indie-rock, pero cuando los escuchen parece que alguien se la puso para expandir sus redes en ciertos puntos de la geografía ibérica lejanos del mar. Son dos músicos que transmiten buen rollo, canciones bien hiladas y en la noche del viernes hay pocas opciones mejores para empezar de buena gana el fin de semana en la capital. Es en la Sala Paris 15, a las 21:30 horas, aunque las puertas se abren una hora antes. Las entradas cuestan 18 euros.

'Ya no es como antes': Obra de teatro de la compañía Manolo Supertramp. “Una familia de titiriteros llega a un pueblo para hacer una función, pero su libertad se ve coartada por la sociedad de la época”, explicaba el autor en el estreno en el teatro Echegaray. Se sitúa en la España de 1954 y van andando en esa línea de lo que molesta y no, lo que se puede hablar y no. Es a las 20:30 horas en el teatro Antonio Gala (avenida alcalde Antonio Solano) de Alhaurín el Grande y la entrada cuesta cinco euros.

XI Ruta de la Tapa Estepona: Es cierto que en los últimos años, estas iniciativas han proliferado por casi todas las localidades de la provincia, en Estepona arrancan la segunda década de la ruta de la tapa: ya saben precios y sabores especiales en los negocios inscritos. El año pasado fueron 32 sitios de restauración los que se sumaron. Es viernes, sábado y domingo en Estepona.

Tardeo & Music, Chelo Cortés y Fran Moya: Guitarrista y cantante, flamenco, con el repertorio adaptado a la tarde del viernes y las ganas con que se suele coger. Es una de esas iniciativas que se encuentran y te acaban cambiado el paso, para bien, en una tarde anodina en la ciudad. Hotel Soho Santa Catalina, Málaga capital. Gratis pero con aforo limitado, 952 212 700 sbcastillo@sohohoteles.com. De 17 a 19 horas.

Jornadas de cielo nocturno y medio ambiente: Conferencia y tres talleres de ciencia ciudadana. Una iniciativa puesta en marcha por las dos asociaciones astronómicas con más solera de Málaga: La Sociedad Malagueña de Astronomía (SMA) y la Asociación Malagueña de Astronomía Sirio. El astrofísico David Galadí, del Centro Astronómico Hispano-Alemán (Calar Alto) dará la conferencia inaugural titulada 'Un cielo artificial: las mega-constelaciones de satélites como una amenaza para el firmamento nocturno'. Después habrá tres talleres de ciencia ciudadana: 'Convirtiendo cámaras réflex en máquinas de medir luz', a cargo de Alejandro Sánchez de Miguel (Universidad de Castilla La Mancha, UCM); 'Street Spectra', por Jaime Zamorano (UCM) y Rosa López (Universidad de Málaga, UMA); y 'Vigilantes de la noche', a cargo de Blanca Troughton, SMA. Curiosidades, concienciación y elementos prácticos sobre la contaminación lumínica en una ciudad con grandes dosis de astrónomos de calidad pero poca repercusión en el gran público. Es en la Real Sociedad Económica de Amigos del País, plaza de la Constitución, 7 de la capital malacitana. Empieza a las 18:00 horas y todo es gratis hasta completar el aforo.

The Farataos Jazz Band: Una banda de jazz muy peculiar que está compuesta por músicos de larga trayectoria en el género musical: Jorge Urbano, Ricky Vivar, Diego Suárez y José Antonio Serrano. Jazz de la vieja escuela: con alegría. Dixie y estilo New Orleans. Es a las 20:00 horas en el centro cultural Villa de Nerja, en Nerja. La entrada cuesta 15 euros.

From The Wall, tributo a Pink Floyd: Una banda tributo que tiene una gira por todo el país y bastante buena crítica. Porque si te alegra sobremanera que llegue el viernes por la noche, ya sabes que eres "Another brick in the wall". Es en la Sala Súper Star en calle Jacinto Benavente, Fuengirola. La entrada cuesta 10 euros en anticipada.

El boquerón underground: Rock en el puerto de Estepona para una noche de viernes. La banda es de la tierra y da lo que promete, más aptos para ser descubiertos en un día como hoy si es que no los conocen. Es en el Louie Louie Rock de la calle Luis Braille del puerto de Estepona. Es a las 23:00 horas y la entrada cuesta cuatro euros.

Nilo blanco: Último día para asistir a la exposición de fotografía organizada por la Agrupación Fotográfica Antequera. Instantáneas africanas de Ana María Robles. Es gratis y se puede ver en la casa de la cultura de 19:00 a 21:00 horas. Antequera.